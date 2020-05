Ahora llega "Reset", el documental sobre Fabricio Oberto y su retiro anticipado en la Selección

Habrá que ir preparando el pururú, porque este 4 de junio se estrena en la plataforma CineAr, "Reset", un documental enfocado en la última parte de la carrera del cordobés Fabricio Oberto en la selección, y su retiro en 2012 luego de problemas cardíacos. La dirección esta a cargo de Alejandro Hartmann, y la producción de "Bella sombra" y "Ponchosauer".

Contará con la participación de varios jugadores de la Generación Dorada, entre los cuales se destaca Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Carlos Delfino, Pepe Sanchez y muchos más. Justamente, Oberto encabeza un recorrido que lo lleva a encontrar a varios de sus excompañeros, en busca de un cierre para su propia historia con la selección.

Como el nombre lo indica, el documental se enfoca en la operación de corazón que Oberto decidió hacerse para extender su carrera. Él mismo explicó hace unos años cómo fue la primera de las tres veces: "Lo mio fue una arritmia por un problema congénito que se manifestó en ese momento (año 2009 jugando para los Spurs). El médico me planteó que iba a tener que tomar pastillas toda mi vida o que me podían hacer una cardioversión, que consiste en un shock eléctrico para restablecer el ritmo cardiaco a la normalidad".

"El médico me dijo: 'Tenemos que hacer un reboot'. Le respondí que eso se hace con las computadoras: se las apaga y vuelve a encender. 'Exactamente eso te vamos a hacer', me confirmó. Entonces le pregunté: '¿Y si no arranco?'. 'Te abrimos y te resucitamos', aclaró. Esto fue a las 13.30 y a las 16 me estaban apagando. A los dos días jugué los playoffs y salimos campeones", concluyó Oberto.

El cordobés de Las Varillas contará en primera persona su experiencia luego del retiro anticipado, y explicará junto a sus ex compañeros, el cambio que implica bajarse de la competencia del deporte profesional. "Quince años después de los logros deportivos que los llevaron a la gloria, los integrantes de la Generación Dorada del básquetbol argentino ya no son los mismos", afirma la sinopsis de Reset.

Luego del furor por "The Last Dance", la serie documentada que estrenó Netflix sobre el ciclo de Michael Jordan en Chicago Bulls, el 4 de junio llega un documental bien argentino, para que los amantes del deporte sigan a puro básquet.

