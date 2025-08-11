Ahora el AXION Agro de Laboulaye es AXION Agro 360

Conéctate con nosotros

AXION energy Agro en Laboulaye dio un paso decisivo en su evolución: a su reconocida oferta de combustibles y lubricantes Castrol, ahora incorpora agroinsumos —fertilizantes, productos fitosanitarios y semillas— de marcas líderes ampliamente reconocidas en el mercado, para dar origen a AXION Agro 360.

La propuesta es única en la región: integra infraestructura de primer nivel, tecnología de gestión en tiempo real y un depósito con certificación Casafe Premium, el máximo reconocimiento en seguridad, gestión y cuidado ambiental para el almacenamiento de fitosanitarios en Argentina, sumado a un servicio logístico 24/7 que garantiza entregas a tiempo incluso en los momentos más críticos de la cosecha.

“El productor agropecuario necesita soluciones rápidas, integrales y confiables. Nuestro objetivo es que encuentre todo lo que necesita en un solo lugar, con calidad, asesoramiento y entrega eficiente”, destacó José Marchina, gerente de negocios Agro en AXION energy.

El nuevo centro cuenta con una nave de triple altura y 432 posiciones para fitosanitarios y otra dedicada a semillas, lo que garantiza un almacenamiento seguro y responsable inexistente en la región. Se complementa con una planta modelo de combustibles y un sistema logístico respaldado por tecnología propia: unidades equipadas con GPS, medidores volumétricos conectados a la nube y reportes automáticos con fotos al finalizar cada entrega. A través de telemedición, se monitorean en tiempo real los volúmenes de cisternas, optimizando rutas y tiempos para asegurar que cada pedido llegue puntual y en el lugar exacto que el productor necesita.

“En AXION energy Agro de Laboulaye tenemos todo listo para ofrecer un servicio logístico ágil y de primera para los agroinsumos, con la puntualidad y precisión que el campo necesita, respondiendo rápido a lo que nos piden los productores de la zona”, destacó Fabián Álvarez, operador de AXION Agro 360 en Laboulaye.

Con este lanzamiento, AXION energy Agro 360 Laboulaye no solo amplía su propuesta de valor, sino que marca un nuevo estándar para el abastecimiento agropecuario en Córdoba, acompañando al productor desde la siembra hasta la cosecha con una solución integral y de alta eficiencia.

