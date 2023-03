Agustín Rossi: “Con el canje, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a tener más rentabilidad”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró este miércoles que el canje de deuda de bonos en dólares “es una herramienta más para combatir la inflación” y aseveró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) “va a tener más rentabilidad” luego de concretar esta operación, al brindar su informe ante la Cámara de Diputados.

Rossi expresó estos conceptos al responder las consultas de diputados de Provincias Unidas, la izquierda y el Interbloque Federal sobre los DNU que establecen el canje de deuda de bonos, donde una de las carteras principales son los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El jefe de Gabinete señaló que con el canje de deuda “lo que estamos haciendo es una política que tiene que ver con una herramienta más para combatir la inflación, ya que tenemos 113 organismos que tienen bonos en dólares y que actuaban muy descoordinados”.

“La manera de intervenir en el mercado del CCL, sin usar reservas, porque son escasas, es operar con bonos”, agregó.

El Gobierno formalizó el jueves pasado el canje de bonos en dólares por nuevos títulos en pesos con vencimiento para 2036, al igual que la sustitución de una serie de letras que fueron suscriptas por el Banco Central, a través de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 163/2023 y 164/2023.

Con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Rossi dijo que “va a tener una mayor rentabilidad a futuro, porque va a entregar 60 pesos pero va a recibir un bono de 100 pesos”.

LOS CRUCES DE ROSSI CON DIPUTADOS OPOSITORES

Rossi mantuvo varios cruces con legisladores opositores de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza cuando se refirió a la política de derechos humanos y al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del informe de gestión que realiza en la Cámara de Diputados.

“Volvió la violencia política a la Argentina con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad, porque para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discursos del odio”, planteó Rossi en su discurso.

En ese contexto, y ante los gritos de legisladores opositores, Rossi se dirigió al diputado Hernán Lombardi y le dijo “todavía estamos esperando una condena de la presidenta de tu partido”, en relación a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien no condenó explícitamente el atentado a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de setiembre del año pasado.

Para Rossi, “en el 2008, cuando fue el conflicto del campo, empezó la violencia política” y recordó: “Esa fue la primera vez que yo vi un cartel que decía ‘yegua’, refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner”.

Ante el pedido de los diputados de JXC de que no haga “barricada”, Rossi respondió: “Barricada hacían ustedes cuando tiraban piedras en mi casa, donde estaban mi mujer y mis hijos”.

En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, debió llamar al orden a los diputados opositores que interrumpían el discurso de Rossi.

Otro cruce se produjo cuando el jefe de Gabinete exponía sobre la política de derechos humanos y rechazaba la afirmación de que los “derechos humanos son un curro”, tal como dijo públicamente Mauricio Macri en algunas oportunidades.

“Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos no escucha la palabra dictadura. Para ellos no fue una dictadura, fue otro gobierno más”, planteó Rossi.

Desde su bancada, la diputada de La Libertad Avanza Victoria Villarroel le gritó: “Decí los nombres”. La legisladora libertaria suele pronunciar discursos negacionistas, como el que hizo ayer en el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados en el marco del homenaje a las víctimas del último gobierno cívico militar, al cumplirse el pasado viernes 24 de marzo un nuevo aniversario del golpe.

Otro momento de tensión se vivió cuando Rossi hizo una reivindicación del rol de Raúl Alfonsín en los primeros años de la democracia y le reclamó a los diputados de Juntos por el Cambio que no aplaudían al primer presidente de la restauración democrática. “Aplaudan che, ni a Alfonsín lo aplauden ustedes”, reclamó.

Rossi también tuvo un fuerte cruce con el diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert, quien tuvo duros conceptos sobre el jefe de Gabinete al afirmar: “No sé cómo no le da vergüenza, en lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos a hablar de algunos números, todos tirados de los pelos y después venir acá a cagarnos a pedos”.

Rossi le respondió: “Estuve 10 años acá, nunca me insultaron tanto como usted. Tiene un mérito, si quería ponerse una cucarda, tiene un mérito. Supongo que es su forma fascistoide de expresarse pero se lo quería decir con absoluta claridad”.

