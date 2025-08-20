Agost Carreño dice que las declaraciones de Hayden Davis sobre Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO-Encuentro Federal) afirmó este miércoles que las declaraciones de Hayden Davis en la Justicia estadounidense sobre el criptogate $Libra “comprometen al Gobierno de Javier Milei”, y minimizó que la jueza Jennifer Rochon haya descongelado los fondos del empresario acusado.

“Davis habló de la situación de estafa, y que es en todo caso culpa del presidente de Argentina y su equipo, y no de él”, afirmó el diputado cordobés en declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990.

Explicó que el objetivo de la jueza al congelar los fondos era “que Davis aparezca y apareció”, por lo cual el descongelamiento de las cuentas “es algo neutro, porque la jueza logró el objetivo que quería, y lo determinante es que Davis empezó a hablar”, subrayó.

Agost Carreño dijo que Davis dio ante la jueza “información que compromete fuertemente al Gobierno. En primer lugar dice que había gente con información privilegiada y que él le da el contrato a alguien del entorno de Milei”.

También señala que “hubieron tres compradores furtivos, tres ‘snipers’ que hicieron compras en el momento de inicio de la cotización por montos muy grandes y muy extraños, y que después veía que se retiraban de manera espontánea y llevándose mucha plata, y que él entendía eran argentinos”.

“Por otro lado, él (por Davis) dice que venía hablando con el entorno de Javier Milei. No dice con quién, pero dice que venía hablando con ellos y que eso no es una estafa”, y dice en su declaración que “si alguien dice que es una estafa es porque Javier Milei, de manera inconsulta, cortó las comunicaciones y dio de baja el posteo” que promocionaba a $Libra.

El legislador del PRO estimó que “van a seguir habiendo novedades, más allá de que pareciera que el descongelamiento de las cuentas de Davis es un escalón para abajo en la investigación”.

Aseguró que el caso $Libra “debe ser investigado en profundidad”, porque si bien el PRO acompañó en el Congreso muchas propuestas del Gobierno “lo cierto es que la gente no votó por casos de corrupción o por los temas que estamos viendo ahora, como el fentanilo o lo que pasa con los jubilados”.

“Lo hemos ayudado mucho en el Congreso con la Ley de Bases y con muchas otras cuestiones, pero Javier Milei no solo no retribuye a la oposición que lo ayudó consensuando proyectos que sean buenos para la gente, sino que mantiene un destrato constante hacia los legisladores”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

