Agenda de espectáculos: “Xangó y Yemanyá, los Negros”, un relato sobre la negritud

“Xangó y Yemanyá, los Negros”, el espectáculo de teatro, música y danza se presentará el jueves 30 de octubre en la Ciudad de las Artes.

Se trata de una experiencia artística que combina teatro, música y danza en una puesta multidisciplinaria con más de 20 artistas en escena.

El espectáculo viene de exitosas presentaciones a sala llena en diferentes salas de Córdoba como el Teatro Real y el Teatro del Libertador.

La obra, creada y producida por José Luis “Alemán” Herrera, relata la historia de las divinidades africanas Orishá: Xangó y Yemanyá, quienes descienden al mundo terrenal para compartir con su pueblo, conocer su idiosincrasia y reflejar su aporte cultural al mundo. Las divinidades se sensibilizan, bajan y se corporizan para hacer una defensa férrea, imponiendo justicia ante la opresión que sufre la comunidad negra en todo el mundo en manos del racismo y las injusticias humanas.

A través de diálogos, música en vivo, percusión y danza, el espectáculo transmite un mensaje de humanidad, amor y esperanza a lo largo de siete cuadros temáticos que abordan distintos aspectos de la negritud y sus expresiones culturales. En suma, el espectáculo es un viaje artístico que celebra la herencia afrodescendiente a través de la potencia de la percusión, el movimiento de la danza y la fuerza del teatro, en un espectáculo atrapante y movilizador.

La obra es desarrollada íntegramente por un elenco multidisciplinario integrado por el actor, comunicador, productor y periodista José Luis Herrera, la periodista y locutora Luly Jaime, y la cantante y guitarrista Gloria Acosta, además de músicos, actores, actrices, percusionistas y bailarines invitados.

PARA AGENDAR

Jueves 30 de octubre, a las 21 horas, en Teatro Ciudad de las Artes, Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.