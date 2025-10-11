Agenda de actividades culturales y reconocimientos en la Legislatura

Durante toda la semana, los dos edificios legislativos tienen programadas actividades culturales, como presentaciones de libros y conversatorios. También, se entregarán distintos beneplácitos por iniciativa de los legisladores provinciales.

Cabe recordar que la sede nueva de la Unicameral está ubicada en Avenida Olmos 580 y el palacio histórico se encuentra en Deán Funes 94.

A continuación la agenda de la semana:

Lunes 13

Café literario: encuentro de los café literarios de la provincia. De 15 a 19 horas, en el edificio Histórico.

Entrega de reconocimientos: al Centro Educativo Terapéutico “El Puente” y David Muñoz, autor del libro “Cuentos inventados”. El beneplácito será entregado por la legisladora Inés Contrera. A las 18 horas en la Sala de Actividades Legislativas de la nueva Legislatura.

Martes 14

Presentación del libro “Manual de Prácticas Restaurativas”, de Luciana de la Silva y taller Jornadas de sensibilización y humanización. De 15 a 18 horas, en el Auditorio de la Democracia de la nueva Legislatura.

Presentación del libro “Mackentor. Crónica de un saqueo“, de Fabián García. Además, el legislador Matías Chamorro le entregará un beneplácito al autor. A las 18 horas, en la Sala Regino Maders del edificio Histórico.

Jueves 16

Tertulia literaria: Encuentro de escritores “El reencuentro”. De 10 a 17 horas, en la Sala Regino Maders del edificio Histórico.

Conversatorio 70° aniversario del exilio de Perón en Paraguay. A las 17 horas, en el Auditorio de la Democracia de la nueva Legislatura.

Viernes 17

Conversatorio de Asociación Civil Casa de Perú. De 9 a 17 horas, en la Sala Regino Maders del edificio Histórico.

Obra de teatro “La tinta de tus cartas”, del autor y director Luis Ludueña Rocco, de Villa del Rosario. A las 18:30 horas, en Auditorio de la Democracia de la nueva Legislatura.

