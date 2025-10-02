Conéctate con nosotros

Aerolíneas Argentinas retoma sus vuelos a Río Cuarto

Aerolíneas Argentinas retoma sus vuelos entre Buenos Aires y Río Cuarto a partir del 1° de noviembre, en el marco del Programa de Conectividad Sostenible. La ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, en vuelo directo, y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, informaron desde la compañía.

La operación había sido suspendida en junio debido al cierre del aeropuerto local por obras de reparación. Tras su reapertura, y una vez firmado el nuevo contrato con las autoridades provinciales, la compañía retoma la conectividad hacia el sur cordobés.

Este tipo de acuerdos permite mejorar la eficiencia de la compañía y garantizar un compromiso mutuo con el desarrollo comercial y turístico del destino, asegurando la trazabilidad de cada ruta y la promoción necesaria para alcanzar los objetivos de ocupación y rentabilidad.

El Programa de Conectividad Sostenible consiste en acuerdos bilaterales con provincias o municipios que cubren los costos en caso de que la ocupación no alcance los niveles deseables. De esta manera, la empresa asegura la sostenibilidad y rentabilidad de la operación, mientras que la provincia se beneficia con la llegada de los vuelos y la promoción turística del destino.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

