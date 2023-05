Aduana aplicó multas por US$ 1.018 millones por triangulación y sobrefacturación de importaciones

La Aduana informó aplicó cargos y multas en operaciones acusadas de triangulación y sobrefacturación de importaciones por US$ 1.018,4 millones durante el segundo semestre de 2022, lo que implicó un incremento de 667% respecto a los seis primeros meses del año pasado.

En total, se analizaron 33.150 operaciones en la segunda mitad de 2022 y el monto FOB de las operaciones alcanzó los US$ 4.747,4 millones, un 430% más que en en el primer semestre del año, según un informe elaborado por la dependencia oficial.

La maniobra de triangulación y sobrefacturación de importaciones es un mecanismo que permite a empresas radicadas en la Argentina constituir activos financieros en el exterior (dejar dólares afuera) y, al mismo tiempo, ingresar la mercadería al país.

Lo que Aduana detectó en estas operaciones fue que la mercadería fue refacturada desde un país distinto al de origen y a un valor superior, por lo general, desde naciones o estados con los que es difícil obtener información financiera y fiscal.

“Los rubros más significativos sobre los que recayeron tales acciones son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos, entre otros”, señaló la Aduana en el documento en el que enumero también casos emblemáticos denunciados por las autoridades argentinas.

Entre otros, destacó la sobrefacturación de barbijos implementada por la firma “Pepsa SA”, que importó 680.000 barbijos ingresados a Zona Franca de La Plata, por un valor aproximado de US$ 200.000, pero que facturó por US$ 1.738.600, un 700% encima del valor real.

También mencionó la sobrefacturación de máquinas para Vaca Muerta, por el que fueron procesados tres empresarios de la firma NRG por haber ingresado al país equipamiento por US$ 100 millones, cuando en realidad declaró ante la Aduana de Estados Unidos pagos por US$ 17,3 millones, lo que le generó al BCRA una salida adicional de US$ 83 millones.

Por último, recordó el caso de los laboratorios Alfapharma SA, ante los que cayó una denuncia penal y el allanamiento por operaciones de importación de máquinas para fabricar vacunas sobrefacturas en US$ 4,5 millones a través de una empresa desde Panamá, a pesar de que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa.

En ese sentido, desde la Aduana destacaron que las denuncias por sobrefacturación de importaciones han generado un impulso a la activación del swap con China.

“Solo en marzo y abril de este año se empezaron a solicitar SIRAs (permisos de importación) en yuanes por el equivalente a US$ 1.040 millones. Y se estima una utilización mensual efectiva de US$ 700 millones por mes a partir de mayo”, dijeron en el organismo que conduce Guillermo Michel.

Según datos de Aduana, las operaciones de triangulación de mercadería con origen en China, pero refacturado vía EE.UU., Uruguay y Panamá, alcanzaron los US$ 3.977 millones en 2022, mientras que en 2021 habían sido US$ 3.077 millones y, en 2020, US$ 1.935 millones.

> Con información de TÉLAM.