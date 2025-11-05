Conéctate con nosotros

ADRs subieron hasta 7% y el Riesgo País cayó a 621 puntos

Imagen de Wall Street.

El Merval cerró en baja mientras que ADR subieron hasta 7% y Riesgo País se acercó a los 600 puntos en su menor nivel desde principio de año. El S&P Merval concluyó la jornada con una baja de 1,06%, hasta los 3.048.196,50 puntos. Medido en dólares cayó 0,1%.

El panel líder operó mixto, con mayores caídas de Central Puerto (-4,44%) , Edenor (-3,78%) y Cresud (-3,75%). Las máximas subas son de Sociedad Comercial del Plata (5,00%) y Loma Negra (4,91%).

Rava señaló que “la coyuntura económica local muestra una progresiva calma en los movimientos de mercado, con un saldo positivo en la balanza comercial. Se analizan balances energéticos locales como Pampa (PAMP), TGS y Transener (TRAN), se destacan también las proyecciones positivas para YPF gracias a su proyecto GNL”.

“Las acciones en Estados Unidos registraron caídas, especialmente en el sector tecnológico, debido a las declaraciones de altos ejecutivos de Wall Street sobre los múltiplos de valuación”, agregó.

Según la consultora PPI, analizó que “tras el extenso rally que viene llevando desde la semana pasada, el Merval se tomó una pausa. Ayer retrocedió 0,7% hasta US$2.033, lo que podría interpretarse como una corrección por toma de ganancias. Sin embargo, con el retroceso de los índices globales, la caída luce prácticamente insignificante”.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Loma Negra (7,70%), Telecom Argentina (2,57%) e YPF (2,15%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,22% y el AL35 retrocedió 0,23%; mientras que el Riesgo País cayó 5,90% hasta 621 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

