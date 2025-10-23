Mercados: ADRs subieron hasta 13% y el Merval cerró en alza en jornada preelectoral

El Merval cerró este jueves en alza mientras que ADRs subieron hasta 13% y el Riesgo País se mantuvo por encima de los mil puntos, en un mercado marcado por la presión cambiaria y la volatilidad a medida que se aproximan las elecciones nacionales de medio término que se celebrarán el domingo. En tanto, el S&P Merval cerró con una suba de 1,82% hasta los 2.055.520,20 puntos.

En el panel líder se destacaron las subas. Las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (9,21%), Metrogas (4,91%) y Edenor (3,10%).

Rava analizó que “en la jornada del jueves 23/10 se produjo un fuerte rebote del índice Merval, lo que podría marcar el inicio de un “mini rally electoral” a falta de dos ruedas para los comicios”.

“El índice de referencia del mercado argentino cerró en USD 1.330, lo que representa una suba de 6% respecto al cierre anterior. Se destacaron los movimientos en el sector bancario con una suba de 14% en Grupo Supervielle, aunque el sector energético reflejó el aumento en el precio del petróleo y avanzó un 8% en promedio”, agregó.

La consultora PPI señaló que “tras dos ruedas consecutivas en baja, el Merval subió 0,9% hasta US$1.252”.

”A riesgo de sonar como disco rayado, estamos a solo dos ruedas de las elecciones de medio término, que vienen marcando el pulso del mercado desde la votación en la Provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo el 7 de septiembre”, agregó.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos descensos fueron de Grupo Supervielle (13,08%), YPF (8,69%) y Edenor (8,59%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 3,27% y el AL35 perdió 0,92%; mientras que el Riesgo País bajó 0,30% hasta 1.123 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

