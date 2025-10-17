Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

ADRs operaron con bajas de hasta 4% en una jornada con mucha volatilidad

Publicado

Imagen Ilustrativa.

Los ADRs cayeron este jueves hasta 4% y el mercado local operó con altibajos, en una jornada marcada por la volatilidad por la proximidad de las elecciones y la espera de anuncios y precisiones sobre el respaldo económico de Estados Unidos.

El S&P Merval cerró hoy con una suba de 0,88% hasta los 1.929.504,90 puntos. Medido en dólares cayó 1%.

En el panel líder se destacaron las subas de las acciones de Ternium (4,71%), Aluar (4,68%) y Telecom Argentina (4,24%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos. Los máximos descensos fueron de Edenor (-4,16%), Grupo Supervielle (-3,14%) y Transportadora Gas del Sur (-2,86%).

Turismo

En los títulos públicos, el AL30 subió 1,17% y el AL35 ganó 2,03%; mientras que el Riesgo País se ubicaba en 1.004 puntos, según la medición de JP Morgan.

Rava analizó que “la alta volatilidad marca el pulso del mercado local a días de la elección, con tasas de caución bursátil que alcanzaron niveles superiores a 140%”.

Epec

“La jornada estuvo influenciada por la intervención del Tesoro de EE. UU. en el mercado cambiario, al mismo tiempo que el Tesoro argentino renovó solo un 45% de los vencimientos en la licitación, lo que brinda cierto alivio al mercado de pesos. Los inversores evalúan el riesgo electoral y buscan papeles con fundamentos sólidos”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 6 días

Noticias

Feria del Libro Córdoba 2025: Este sábado, Martín Kohan, Gustavo Sylvestre, y Chema Forte presentan sus libros

La Feria del Libro 2025 propone este sábado una importante agenda de presentaciones de libros. Todas las actividades son gratuitas. Las editoriales expondrán de...

Hace 6 días

Noticias

OpenAI anunció que invertirá US$25.000 millones en un centro de inteligencia artificial en la Patagonia

La compañía estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció una inversión de US$ 25.000 millones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en...

Hace 6 días