ADRs operaron con bajas de hasta 4% en una jornada con mucha volatilidad

Los ADRs cayeron este jueves hasta 4% y el mercado local operó con altibajos, en una jornada marcada por la volatilidad por la proximidad de las elecciones y la espera de anuncios y precisiones sobre el respaldo económico de Estados Unidos.

El S&P Merval cerró hoy con una suba de 0,88% hasta los 1.929.504,90 puntos. Medido en dólares cayó 1%.

En el panel líder se destacaron las subas de las acciones de Ternium (4,71%), Aluar (4,68%) y Telecom Argentina (4,24%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos. Los máximos descensos fueron de Edenor (-4,16%), Grupo Supervielle (-3,14%) y Transportadora Gas del Sur (-2,86%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 1,17% y el AL35 ganó 2,03%; mientras que el Riesgo País se ubicaba en 1.004 puntos, según la medición de JP Morgan.

Rava analizó que “la alta volatilidad marca el pulso del mercado local a días de la elección, con tasas de caución bursátil que alcanzaron niveles superiores a 140%”.

“La jornada estuvo influenciada por la intervención del Tesoro de EE. UU. en el mercado cambiario, al mismo tiempo que el Tesoro argentino renovó solo un 45% de los vencimientos en la licitación, lo que brinda cierto alivio al mercado de pesos. Los inversores evalúan el riesgo electoral y buscan papeles con fundamentos sólidos”, concluyó.

