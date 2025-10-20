ADRs cayeron más de 5% y bonos en alza tras anuncio de recompra de deuda

ADRs cayeron hoy más de 5% mientras que los bonos operaron en alza y el Riesgo País se mantuvo por encima de los mil puntos, en el comienzo de la última semana previa a las elecciones nacionales de medio término. En tanto, el S&P Merval cerró este lunes con una baja de 0,56% hasta los 1.978.419,00 puntos. Medido en dólares perdió 2,2%.

Rava señaló que “la semana electoral comenzó con la confirmación de un swap cambiario de hasta USD 20 mil millones con EE. UU., cuyo objetivo es alcanzar estabilidad macroeconómica”.

“Persiste una alta volatilidad en los dólares financieros y en el mayorista, con el Tesoro de EE. UU. que participa en esos mercados. Los análisis se centran en la preparación de las carteras frente a tres escenarios electorales y sus posibles impactos en los activos locales”, analizó.

En el panel líder se destacaron las bajas. Las acciones que más cayeron fueron las de Pampa Energía (-3,81%), Transener (-3,36%) y Metrogas (-2,72%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente negativos. Los máximos descensos fueron de Pampa Energía (-5,46%), Grupo Supervielle (-5,37%) e YPF (-3,72%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 3,08% y el AL35 ganó 2,43%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 1.089 puntos, según la medición de JP Morgan.

Los bonos recuperaron luego del anuncio del Gobierno sobre las tratativas ara llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana.