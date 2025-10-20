ADRs cayeron más de 5% y bonos en alza tras anuncio de recompra de deuda

Rava señaló que “la semana electoral comenzó con la confirmación de un swap cambiario de hasta USD 20 mil millones con EE. UU., cuyo objetivo es alcanzar estabilidad macroeconómica”.
“Persiste una alta volatilidad en los dólares financieros y en el mayorista, con el Tesoro de EE. UU. que participa en esos mercados. Los análisis se centran en la preparación de las carteras frente a tres escenarios electorales y sus posibles impactos en los activos locales”, analizó.
En el panel líder se destacaron las bajas. Las acciones que más cayeron fueron las de Pampa Energía (-3,81%), Transener (-3,36%) y Metrogas (-2,72%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente negativos. Los máximos descensos fueron de Pampa Energía (-5,46%), Grupo Supervielle (-5,37%) e YPF (-3,72%).
En los títulos públicos, el AL30 subió 3,08% y el AL35 ganó 2,43%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 1.089 puntos, según la medición de JP Morgan.
Los bonos recuperaron luego del anuncio del Gobierno sobre las tratativas ara llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana.
“Esta operación, comúnmente llamada “Deuda por Educación”, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”, detalló.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.