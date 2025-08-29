Adorni reconoció que los audios de Karina podrían haber sido grabados en la Casa Rosada

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.
“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.
Y agregó: que “la difusión de estos audios, a diez días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzaron a circular en las últimas horas nuevos audios pero no del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo sino atribuidos a Karina Milei.
“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un audio muy breve, de sólo ocho segundo de extensión, y añadir: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
Los nuevos audios no brindan información sobre la presunta existencia de una red de corrupción en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS, sino que se escucha la voz de una mujer, que sería Karina Milei, refiriéndose a cuestiones políticas y de gestión.
LA DENUNCIA
El caso es investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y en la causa se trata de determinar si existió cohecho en el accionar de distintos funcionarios del gobierno nacional. El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reveló a través de una filtración de audios que se le atribuyen, que existiría un entramado de coimas, administrado por la droguería Suizo Argentina, en la que se recaudaría un 8% del valor de las compras del Estado, de los cuales, un 3% sería para la secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei.
También sería una terminal de estos pagos ilegales, el principal operador y armador libertario, Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo dijo también en esos audios, que le informó de lo que sucedía al presidente Javier Milei. Las compras a la droguería La Suizo Argentino crecieron durante la administración libertaria un 150% respecto del anterior gobierno.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
