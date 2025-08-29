Adorni reconoció que los audios de Karina podrían haber sido grabados en la Casa Rosada

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a los recientes audios que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió Adorni en su cuenta de X.