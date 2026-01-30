Adorni asume como director de YPF en representación del Estado Nacional

Conéctate con nosotros

El Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni. Fue designado como director titular de YPF en representación del Estado. (Foto: Archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue designado como nuevo director titular de YPF en representación del Estado Nacional, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La designación se formalizó a través de una comunicación oficial enviada por el accionista Clase A –correspondiente al Estado Nacional, vía la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía–, que nombró a Adorni como director Titular por las Acciones Clase A. Esta posición incluye la tenencia de la Acción de Oro, un derecho especial que otorga al Estado poder de veto en decisiones estratégicas clave de la petrolera.

En la misma reunión del directorio, se aceptaron las renuncias de los directores titulares por la Clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por motivos estrictamente personales. La Comisión Fiscalizadora por la Clase D procedió a designar como nuevos directores titulares a Guillermo Francos –ex jefe de Gabinete– y a Martín Maquieyra.

Francos, quien hasta ahora ocupaba la representación del Estado en la Clase A, pasará a integrar el directorio por la Clase D, manteniendo su participación en la conducción de la empresa.

Desde el Gobierno se aclaró que Adorni ejercerá el cargo ad honorem: renunció expresamente a percibir honorarios adicionales por su función en YPF y continuará cobrando únicamente su salario como jefe de Gabinete.

Los directores designados –tanto Adorni como Francos y Maquieyra– cumplirán sus mandatos hasta la próxima Asamblea de Accionistas, que elegirá las nuevas autoridades del directorio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

