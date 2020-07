Adelanto del escenario electoral 2021: encuesta señala que el oficialismo supera a la oposición por un escaso 7%

Una encuesta nacional revela que el 41,8% de los argentinos apoyarían a los “candidatos a diputados que defienden a Alberto” en los comicios legislativos de 2021. Mientras que un 35,1% indica su preferencia por la oposición. Esto revela una diferencia acotada de 6,7%. Los indecisos o los que no tienen posición tomada aún, representan un 23,1%.

Los datos de la encuesta realizada entre el 15 y 18 de julio de este año, fueron dados a conocer por la consultora cordobesa Zuban Córdoba y Asociados.

El estudio de opinión pública fue realizado para observar “la coyuntura actual de pandemia producto del COVID-19, donde se vieron modificados los hábitos de consumo, las vivencias cotidianas y las percepciones de nuestro entorno social. Por lo que mediante este estudio observamos los cambios en la cotidianeidad producidos por la pandemia situados en nuestro contexto político y social”.

Gustavo Córdoba, uno de los directores de la consultora, afirma que “existe un porcentaje de la población de alrededor del 20%, que por un lado apoya de manera sustantiva la gestión de Alberto Fernández, y que se ubica alrededor del 60%. Pero por otro, cuando se lo consulta si votará a un candidato del presidente en las Legislativas, el porcentaje se instala en 42 puntos porcentuales. Por lo tanto, hay un grupo muy importante que apoya la gestión, pero no está representado políticamente a ambos lados de la grieta. Ese 20% que definió la última elección vuelve a ser importante”.

A su vez, respecto de junio 2020, el apoyo electoral a los candidatos del presidente pasó de 38 a 41,8%, esto es, creció 3,8 puntos porcentuales (pp.). En tanto, la oposición pasó de un 25,3% a un 35,1% en el mismo lapso de tiempo, lo que implica un salto de caso 10 pp. Los indecisos, cayeron de 36,7% a 23,1%, lo que revela una reducción de 13,6% de ese grupo. Como se puede observar con claridad, el 10% se inclina por la representación opositora y el otro 4% por el oficialismo. Entre medición y medición se produjeron al menos dos hechos clave: las marchas anti-cuarentena y contra la expropiación de Vicentin.

Esta transferencia aparece coherente con las posiciones de apoyo o “no apoyo” a “lo realizado por el presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo”. Así aparece que el 50,2% afirma que “lo apoyo y lo seguiré apoyando”, que se suma con un 8,6% que dice “no lo apoyé, pero ahora sí lo apoyo”. Ambos rubros, representan un 59% de consenso a favor del presidente y su gobierno. Esto muestra una brecha de 18 pp. por encima del caudal electoral.

Del otro costado, surge un 24,2% que asegura que “no lo apoyo ni lo voy a apoyar” (valor equivalente al volumen puro de la oposición en junio) y un 11,1% que plantea que “lo apoyé y no lo voy a apoyar más”. Por otro lado, el núcleo de indecisos en este segmento es de apenas 5,9%. Aquí se puede visualizar que el no apoyo al gobierno se traslada casi por completo al aglomerado opositor (35,3% de no apoyo versus 35,1% de intención de voto para las legislativas de 2021).

Semejante desplazamiento estaría indicando que la agenda oficial no se cruza adecuadamente con la agenda social.

Cuando los encuestadores consultan sobre el nivel de aprobación, la gestión de Fernández cosecha un elevado 64,5%, pero respecto al 97% de marzo 2020, revela una fuga de 32,5pp. Este dato permite apreciar que la unidad social frente al coronavirus ha cedido respecto a otros temas y preocupaciones.

Fernández se encuentra ahora con un nivel de aprobación similar a la pre-pandemia: según el trabajo, en marzo 2020, antes de la cuarentena, el nivel de aprobación de la gestión era de 61,6% y ahora es de 64,5%, esto es, se encuentra dentro del rango de error.

Visto desde el otro margen, la desaprobación alcanza al 34,4%. Otra vez aparece alineada la posición sobre la gestión con la intención de voto opositor: 34,4% y 35,1% respectivamente).

Luego, la consulta se realiza sobre si el gobierno va en la dirección correcta en los aspectos económico, político, sanitario y social, dejando entrever nuevamente la persistencia de la famosa grieta: el 46,1% considera que el gobierno va en la dirección correcta y el 41,8% en la “incorrecta”. Ambos valores se ubican, además, dentro de los porcentajes obtenidos por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en 2019: 48,24% versus 40,28%.

También se evidencia un escenario con problemas a resolver en Argentina parecido al histórico, sin peso de la salud. Dentro de ese listado, el principal problema es el desempleo con 28,4%; seguido de la corrupción con 20,5%, la educación 14,9%, y la pobreza con 11,2%. En el rubro otros, se expresa el 24,5% y dentro de ese ítem, la cuarentena con 5,3%. La economía (desempleo, pobreza, inflación, endeudamiento), por lo tanto, es el principal problema a solucionar en el país con 49,3%.

Llamativamente, cuando el interrogante pasa de lo general a lo particular, se modifican las percepciones. Así, ante la pregunta de ¿cuál es el problema que más le preocupa a diario para su vida?, el primer lugar es para el desempleo con 33,7% (+5,3% que frente a los problemas del país); la inflación salta del quinto al segundo lugar con 13,9% (versus 6,7% de la lista de problemas país); la inseguridad se adelanta del octavo sitio al tercero, con 11,4% (versus 4,4%); y la pobreza es cuarta al igual que en la lista país, con 9,6% (versus 11,2%). La agenda económica sigue siendo principal con 62,5%, lo que implica una diferencia de 13,2% entre la lista-personal versus la lista-país.

>> FICHA TÉCNICA

Encuesta realizada sobre 1200 casos en todo el país, a personas de ambos sexos, mayores de 16 años. La encuesta es estructurada y la técnica de recolección es a través de plataforma Web. El margen de error es de +/- 2,83 por ciento y la confianza de 95%. Director: Gustavo Córdoba. Directora de Investigación: Paola Zuban.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.