Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Acuerdo Mercosur-UE: Pymes advierten que podría provocar el cierre del 20% de las fábricas

Publicado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. (Foto: Prensa).

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente señaló que, sin un plan de competitividad, la apertura de mercados potenciará la crisis actual y derivará en la desaparición de dos de cada diez establecimientos fabriles.

Rosato exigió la “inmediata conformación” de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector aprovechar el tratado.

Según el representante industrial, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una “bomba en la producción nacional” que convertirá al país en un escenario de disputa comercial entre potencias.

La postura de la entidad fue difundida a través de un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Turismo

El dirigente sostuvo que los países europeos planifican incentivos para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que pone en riesgo el empleo local.

“Si la Argentina no toma nota de ese accionar para equilibrar la cancha, estaremos ante una masacre de Pymes industriales que verán una inundación sostenida de productos importados”, afirmó Rosato.

Para evitar este escenario, el titular de IPA reclamó financiamiento y beneficios productivos que permitan a las fábricas alcanzar un nivel de competitividad internacional.

Rosato advirtió que la primarización de las exportaciones generará un déficit comercial insostenible por la falta de dólares y subrayó: “Si la integración está planteada en esos términos, no seremos socios de la UE, sino que seremos apenas un cliente”.

Mackentor

Finalmente, el representante de las pymes destacó que es fundamental reducir los costos operativos en moneda extranjera y establecer un plan económico claro.

“En una economía abierta como la que propone el Gobierno, bajar nuestros costos en dólares es clave”, concluyó Rosato.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los...

Hace 6 días

Noticias

ATE le apunta al índice de inflación: “Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó hoy al Gobierno de ser el “artífice de una pesadilla económica”, después de que el INDEC...

Hace 6 días

Noticias

En Villa Gesell: Kicillof reúne a los principales dirigentes de su sector y planea su lanzamiento nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este miércoles a las 17, a los principales dirigentes de su sector en Villa Gesell, donde hará un...

Hace 6 días

Noticias

Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima...

Hace 5 días