Acuerdo comercial con Trump: para Sabino Vaca Narvaja “los once puntos favorecen a Estados Unidos”

El ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, criticó con dureza el reciente acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos al asegurar que los once puntos que lo integran “favorecen claramente a Washington” y representan “la primera factura del salvataje” económico que recibió el Gobierno nacional.

En declaraciones a Splendid AM 990, el diplomático señaló que el alineamiento político y económico con la administración estadounidense “tiene costos evidentes”, entre ellos la apertura a productos y normativas que —según advirtió— podrían afectar directamente a la producción local y al sistema regulatorio argentino.

Vaca Narvaja afirmó que una de las consecuencias potenciales del tratado es la flexibilización del ingreso de medicamentos actualmente no autorizados en la Argentina.

“El alineamiento automático con Estados Unidos viene con factura; a partir del acuerdo, medicamentos que están prohibidos acá podrían empezar a entrar al país”, sostuvo. Para el ex embajador, esta apertura regulatoria podría repercutir en sectores sensibles del sistema sanitario y farmacéutico nacional.

El ex funcionario también cuestionó el supuesto apoyo financiero de Washington a la estabilidad cambiaria argentina. Según explicó, aunque el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos, la operación no se tradujo en un respaldo sostenido.

“Compraron pesos, pero después los vendieron”, señaló, restándole entidad a la idea de un acompañamiento económico genuino y subrayando que esa operatoria habría generado más volatilidad que soluciones de fondo.

Impacto en la industria nacional y en el régimen de patentes

Otro de los puntos centrales de su crítica fue el impacto que el tratado tendría sobre la estructura industrial local. Vaca Narvaja aseguró que el acuerdo incluye “restricciones arancelarias que afectan a la industria nacional” y modificaciones en el esquema de patentes que, consideró, podrían beneficiar a empresas estadounidenses en detrimento de sectores productivos argentinos.

Para el ex embajador, la relación del presidente Javier Milei con Estados Unidos también evidencia una contradicción conceptual: la admiración por Donald Trump convive con políticas económicas totalmente opuestas.

“Milei admira a Trump, pero están en las antípodas de su pensamiento económico. Mientras Trump protege su industria con aranceles altísimos, en la Argentina ocurre lo contrario: se liberaliza el mercado”, remarcó Vaca Narvaja, quien insistió en que este contraste debilita la posición argentina en la negociación bilateral.

Finalmente, Vaca Narvaja señaló que en Estados Unidos existe preocupación por el destino de los recursos que envía a la Argentina y su impacto indirecto en el mercado global.

“Alguien se dio cuenta en Estados Unidos de que la ayuda económica para la Argentina se está yendo a toda China”, dijo. Como ejemplo, mencionó que los consumidores argentinos gastan “100 millones de dólares por mes en las plataformas Shein y Temu”, gigantes del comercio electrónico chino que ganaron una fuerte presencia en el país.

Con un acuerdo en marcha y cuestionamientos crecientes desde distintos sectores, la relación comercial entre Buenos Aires y Washington vuelve a colocarse en el centro del debate político y económico nacional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

