Acto en Plaza de Mayo: El FdT mostrará su unidad y al presidente Fernández como único orador

Por primera vez desde que ganó la elección presidencial en 2019, el Frente de Todos (FdT) intentará retomar “la calle”, ocupándola con una multitud en Plaza de Mayo, escenario emblemático de la historia del peronismo y el pueblo argentino. A la par, buscará mostrarse unido frente al desafío de gobernar con una fuerza institucional limitada hasta 2023 a causa de su derrota en los comicios legislativos de este domingo. Se trata de una imagen clave ya que deberá lidiar con un bloque de centro-derecha que es hostil a las políticas populistas y que resultó vencedor en la elección. También por la dureza e implicancias que tendrá el acuerdo con el FMI, que tensionará aún más la gobernabilidad. Con todo ello a cuestas, el FdT buscará relanzar una gestión golpeada por los efectos de la doble crisis, económica y sanitaria.

Confluyen en la puesta en escena los tres sectores del PJ que conforman el FdT -el kirchnerismo, el PJ de gobernadores e intendentes del GBA, y el massismo-, junto con la CGT, la CTA, los movimientos sociales y los otros partidos políticos de la coalición. Según las fuentes consultadas, el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner han estado en contacto durante los últimos días.

Del acto que se iniciará a las 15:00 en Plaza de Mayo, participarán todos los sectores de la coalición oficialista, tanto internos del peronismo, como fuerzas políticas aliadas, la CGT, la CTA y los movimientos sociales y el único orador será Alberto Fernández. Se estima, que el presidente subirá al palco ubicado frente a la Casa Rosada alrededor de las 17:00. Se espera la concurrencia de los gobernadores del FdT y los intendentes del GBA, centrales en la remontada electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo recuperó 2,7 pp. respecto de las PASO y quedó a 1,3 pp. de Juntos por el Cambio.

Justamente, ayer, el jefe de Gabinete Juan Manzur recibió en su despacho de Casa Rosada a intendentes bonaerenses, entre los que estuvieron Juan José Mussi, de Berazategui; Alberto Descalzo, de Ituzaingó y Alejandro Granados, de Ezeiza.

La idea de Fernández único orador es fortalecer la imagen del presidente y del gobierno para recuperar volumen político para 2023. El razonamiento básico se sintetiza en que “si el presidente no mejora su imagen y su gestión no se recupera, no habrá posibilidades en 2023 para el peronismo”.

Antes del acto, se difundirá un documento firmado por referentes de todos los espacios que integran el frente que insiste en establecer una agenda de dialogo político cuyo centro será el Congreso y donde el acuerdo con el FMI y la definición de un programa económico plurianual tendrán prioridad.

Ayer se sucedieron las convocatorias al acto. “Nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo”, publicó ayer el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro en su cuenta en la red social Twitter.

Más temprano, la portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, afirmó que “el Frente de Todos, el Partido Justicialista, los movimientos sociales, la CGT y todos los movimientos políticos” que lo acompañan irán a la Plaza de Mayo a festejar el día del militante. “Es un día muy importante para todos nosotros porque es un día histórico. Además, se pone eje en algo que fue muy importante en esta elección que es la posibilidad de estar en la calle conversando con la gente, discutiendo, escuchando, tratando de ser la red, el nexo entre el gobierno y las políticas de Estado y la gente”, indicó la funcionaria en declaraciones a radio La Red.

Previo a la reunión del jefe de Gabinete, Juan Manzur, con los flamantes secretarios generales de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estacioneros), dirigentes gremiales como Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yasky (CTA) y Sergio Palazzo (Bancaria) renovaron su llamado a movilizarse a la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia y afirmaron que la conmemoración tiene que ver con la “memoria y la cultura” del peronismo.

En declaraciones Télam Radio, el titular de UPCN afirmó que “no tenemos por qué dejar de celebrar el día de la militancia. Los símbolos del peronismo, las fechas históricas que fueron tan movilizadoras en otras épocas, indudablemente hay que celebrarlas porque tiene que ver con nuestra memoria, nuestra cultura, nuestra formación, no es un problema de nostalgia, es revivir esos valores, es recuperar la cultura que nos caracteriza y reivindicar nuestra historia”.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que “el Día de la Militancia en Plaza de Mayo va a ser multitudinario y va a iniciar el camino para resolver la pobreza y el desempleo en la Argentina”.

Agregó que el Frente de Todos recuperó “una posición electoral muy importante” en la provincia de Buenos Aires “y el país va a seguir funcionando sin que ninguno de esos pronósticos de catástrofe haya tenido la más mínima posibilidad de cumplirse”.

En tanto, la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB), encabezada por el electo diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos (FdT), Sergio Palazzo, llamó a “no aflojar” y convocó a marchar de forma masiva a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Militancia y respaldar al Gobierno nacional, informó el gremio.

También los bancarios marcharán hacia la Plaza de Mayo para recordar que “las políticas neoliberales y de flexibilización laboral que la oposición pregona siempre significaron caída del mercado interno, destrucción del entramado productivo y del empleo, financiación de la economía y brutal endeudamiento”, concluyó el gremio.

En la misma línea, el gremio de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, se sumó a la convocatoria a través de las redes sociales: “Mañana (por hoy) se celebra el Día del Militante Peronista en la Plaza de Mayo en conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina. Mañana (por este miércoles) a las 15 los camioneros nos movilizamos a Plaza de Mayo”.

En declaraciones a radio Cooperativa, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que “el resultado de las PASO prendió la llama de la militancia”. Señaló que “en todo el mundo los oficialismos han perdido” y apuntó a “Clarín y los periodistas de derecha” que esperaban que tras la contienda electoral los integrantes del Frente de Todos iban a estar “peleados” entre sí, algo que, reafirmó, “no ocurrió”,

“Creían que ya íbamos a estar todos peleados y no ocurrió: se priorizó que la derecha no puede volver nunca más. La marcha será una demostración de unidad”, dijo.

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó la asistencia de esa organización a la marcha y adelantó que la convocatoria tendrá una “imagen de masividad, incluso más que la del 17 de octubre, y va a ser una marcha de unidad”.

A su vez, definió al Día de la Militancia como “un día muy querido por el peronismo y los trabajadores” y proyectó una jornada “masiva” en la que participará “todo el conjunto de los sectores y espacios que forman parte del Frente de Todos”.

Desde el Partido Justicialista, cuyo titular del Consejo nacional es el propio presidente Alberto Fernández, lanzaron también una convocatoria: “En un nuevo aniversario del día de la militancia vamos a volver a llenar la Plaza como marca nuestra historia. Todos unidos triunfaremos”, concluye el mensaje.

El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 17 años de exilio, después del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado de la Presidencia. El peronismo recuerda esa fecha como un símbolo de la resistencia y la militancia, fortalecida por casi 18 años de proscripción.

