Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Acciones y bonos subieron más de 20% y cayó el Riesgo País

Publicado

Imagen Ilustrativa.

Acciones y bonos operaron este lunes con subas de más de 20%, mientras que el Riesgo País retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.

El Merval cerró la jornada con una suba de 7,55% ubicado en 1.811.038,80. Medido en dólares escaló 17% hasta 1.257 puntos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la asistencia de Estados Unidos para la Argentina será “grande y contundente”.

La semana pasada el BCRA vendió US$ 1.110 millones para contener el dólar luego de las jornadas de presión cambiaria y volatilidad en los mercados que siguieron a las elecciones bonaerenses.

Turismo

En un panel líder positivo, se destacaron las subas de Metrogas (26,52%), Transener (22,07%) y Transportadora Gas del Norte (21,18%).

Los ADRs tuvieron una jornada positiva, con principales ganancias de Grupo Supervielle (23,11%), Grupo Financiero Galicia (20,11%) y BBVA Banco Francés (19,78%).

Epec

En tanto, el Riesgo País cayó 24,50% hasta los 1.089 puntos. El indicador que elabora JP Morgan había superado los 1500 puntos básicos la semana pasada.

Los bonos operaron con tendencia al alza. El AL30 registró una suba de 8,83% y el AL35 una suba de 11,33%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Preventa Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cinco detenidos de una banda narco familiar que hacía delivery de cocaína

Una banda narco familiar fue desmantelada en barrio San Vicente, en el este de la Capital provincial. El grupo era liderado por la madre...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 6 días

Columnistas

La salud como derecho humano fundamental pareciera una utopía

El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país,...

Hace 3 días