Acciones y bonos operaron con resultados mixtos en la última jornada del año

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con resultados negativos.

En lo que fue la última jornada bursátil del 2025, las acciones y bonos locales registraron resultados mixtos. Las subas rozaron el 2% mientras que las bajas fueron más pronunciadas, tocando el umbral del 5%.

El 31 de diciembre y el 1° de enero no se realizarán negociaciones ni liquidaciones, por lo que no habrá operaciones bursátiles hasta el próximo viernes 2 de enero.

El S&P Merval cayó 1,6% hasta los 3.051.616,77 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las subas y bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transportadora de Gas del Norte (4,53%) y Aluar (2,36%). Por el lado de las bajas, Transener (-5,29%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,88%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron -en su mayoría- resultados negativos. Los máximos incrementos fueron de Cresud (2,1%) e IRSA (1,3%). Caso contrario sucedió con Supervielle (-2,3%) y Edenor (-2,2%), quienes anotaron las mayores pérdidas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,4% y el AL35 perdió 0,2%; mientras que el riesgo país se mantuvo en 571 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

