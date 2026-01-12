Acciones y bonos operaron con pérdidas, mientras el riesgo país quedó por encima de los 570 puntos

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, a su vez, con pérdidas.

El S&P Merval cayó hoy 0,4% hasta los 3.076.946,7 puntos. En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-3,53%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,82%). Por el lado de las subas, Telecom (3,8%) registró el máximo incremento.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas obtuvieron resultados negativos. El máximo incremento fue de IRSA (3,9%), seguido por Cresud (2,4%).

Caso contrario sucedió con Central Puerto (-3,5%) y Supervielle (-2,7%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% y el AL35 0,1%; mientras que el riesgo país subió a 577 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.