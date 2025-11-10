Conéctate con nosotros

Acciones y ADRs subieron hasta 16% y el Riesgo País bajó de los 600 puntos

Imagen Ilustrativa.

El Merval cerró este lunes con una suba de más de 3%, con acciones escalando hasta 16%, y ADRs avanzaron hasta 4%, mientras que el Riesgo País rompió la barrera de los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una suba de 3,05%, hasta los 2.951.889,00 puntos. Medido en dólares cayó 2,2% .

El panel líder operó con mayoría de alzas, con principales avances de Ternium (16,85%), Aluar (11,42%) y Sociedad Comercial del Plata (6,89%).

Rava señaló que “las acciones argentinas acompañaron la tendencia global, con el Merval cerrando con un incremento de 3% en USD. Se registró un movimiento particular en las acciones de acero y aluminio, como Ternium Argentina (TXAR) y Aluar (ALUA), que subieron 17% y 11.5% respectivamente”.

“Este incremento sectorial surge por el rumor respecto a un acuerdo comercial con Estados Unidos, que estaría prácticamente cerrado. Los ejes principales son la exención arancelaria al acero, el aluminio y un ingreso preferencial para 80,000 toneladas de carne argentina”, agregó.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (4,21%), Loma Negra (3,89%) e YPF (3,67%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 1,49% y el AL35 avanzó 2,13%; mientras que el Riesgo País cayó 7,40% hasta 599 puntos, según la medición de JP Morgan.

Según Rava, los bonos soberanos reaccionaron favorablemente a la información difundida por medios internacionales acerca de las reuniones en Nueva York. “Durante el fin de semana trascendió que el Ministerio de Economía está trabajando en un programa de recompra de bonos que se podría dar a conocer en los próximos treinta días, junto con un programa de acumulación de reservas por parte del BCRA”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

