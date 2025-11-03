Conéctate con nosotros

Acciones y ADRs subieron hasta 11% y el Riesgo País se mantiene en torno a 600 puntos

Acciones y ADRs iniciaron la semana en alza, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 600 puntos básicos, luego las subas históricas registradas la semana pasada por el resultado de las elecciones de medio término. El S&P Merval registró una suba de 3,24% en el día, hasta los 3.099.761,50 puntos. Medido en dólares ganó 2,5%.

En un panel líder verde, tuvieron las mayores subas las acciones de Telecom Argentina (11,24%), Ternium (8,43%) y Banco Francés (7,93%).

La consultora Cohen señaló que “la reacción del mercado tras las elecciones fue inmediata: rally en bonos y acciones, menor riesgo país y expectativas renovadas”.

“Tras disiparse la incertidumbre electoral, el mercado encontró aire: el tipo de cambio se estabilizó, las tasas cedieron con fuerza y la renta fija vivió un rally histórico” en un escenario “con el riesgo país en mínimos de cinco meses y los flujos financieros regresando”, agregó.

En tanto, Rava destacó que la semana pasada “el Merval registró una suba histórica (más de 50% en dólares) impulsada por el resultado electoral y las expectativas sobre la capacidad del Gobierno de llevar adelante las reformas que pretende impulsar”.

“La euforia reactivó la emisión de Obligaciones Negociables y la tasa en pesos se normalizó tras la licitación del Tesoro acompañada por la flexibilización de los encajes”, agregó.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (9,24%), Banco Francés (7,12%) y Grupo Supervielle (6,92%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,41% y el AL35 avanzó 0,22%; mientras que el Riesgo País subió 1,80% hasta 669 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

