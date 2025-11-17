Acciones y ADRs perdieron hasta 5% y el Riesgo País se ubicó en 616 puntos

El Merval cerró este lunes en baja, con caída de acciones de hasta 5%, y los ADRs perdieron en igual medida, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 2,20%, hasta los 2.926.870,50 puntos.

La consultora PPI señaló que “el Merval en dólares tampoco arrancó la semana con demasiado optimismo. El índice accionario bajó 2,35% hasta US$1.971 hoy”.

El panel líder operó con altibajos. Las principales caídas de Grupo Supervielle (-5,47%), Edenor (-5.05%) y Banco Macro (-4,35%). Las mayores subas fueron de Telecom Argentina (4,72%), Transener (1,93%) y Transportadora Gas del Norte (1,88%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con mayoría de bajas. Las principales pérdidas fueron de Edenor (-5,57%), Grupo Supervielle (-4,94%) y Banco Macro (-3,31%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,16% y el AL35 restó 0,26%; mientras que el Riesgo País subió 0,70% hasta 616 puntos, según la medición de JP Morgan.

“Los Globales arrancaron la semana con el pie izquierdo. La deuda soberana en dólares cerró la jornada con retrocesos de hasta 0,3%. En paralelo, el ETF EMB concluyó prácticamente sin variaciones, lo que sugiere que el día no ofreció un clima especialmente favorable para el universo emergente/distressed”, concluyó PPI.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

