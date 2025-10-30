Acciones y ADRs operaron en baja luego de tres jornadas positivas

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró hoy en leve baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con pérdidas. El S&P Merval registró una leve baja de 0.30% en el día, hasta los 2.793.519,20 puntos. Medido en dólares cayó 0,8%.

En un panel líder de tendencia mixta, tuvieron las mayores bajas las acciones de Edenor (-3,84%), Grupo Supervielle (-3,19%) y Cresud (-2,93%).

Rava indicó que “el mercado argentino no logró desacoplarse de una rueda bajista en Estados Unidos, cayó 0,8% en dólares y cerró en USD 1.870. Esta leve toma de ganancias, que afectó principalmente a Edenor y a las empresas del sector financiero, se produjo con un volumen operado significativamente menor a las sesiones de negociación previas”.

“Por su lado, los bonos soberanos finalizaron levemente positivos mientras se restablece la calma en el mercado cambiario, con el dólar mayorista en $1.436”, señaló.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos, con principales pérdidas de Edenor (-4,59%), Grupo Supervielle (-3,69%) y Cresud (-3,57%). La excepción fue Tenaris (4,79%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,42% y el AL35 avanzó 1,36%; mientras que el Riesgo País subió 0,30% hasta 676 puntos, según la medición de JP Morgan.

El miércoles, el Ministerio de Economía adjudicó $6,87 billones habiendo recibido ofertas por $7,84 billones. De esta forma, alcanzó un rollover de 57,2% si se consideran los vencimientos pre-canje ($12 billones) o de 60% sobre el total posterior al canje de la LELINK D31O5 por parte del Central ($11,36 billones).

La consultora PPI señaló que “con este resultado, el Tesoro inyectará alrededor de $4,5 billones de liquidez el viernes, cuando se liquide la subasta, dándole un respiro a las curvas en pesos donde los instrumentos de menor plazo venían presionados”.

“Como anticipábamos, el nivel de renovación sería un dato clave en un escenario en el que la escasez de pesos venía marcando el pulso del mercado”, precisó.

“Un dato no menor fue que las alternativas dólar linked quedaron desiertas ante la escasa demanda, reflejando el menor apetito de cobertura cambiaria tras las elecciones, una señal positiva para el mercado. En concreto, el 63,4% de lo adjudicado se concentró en instrumentos a tasa fija de corto plazo (hasta enero de 2026), donde el Tesoro convalidó rendimientos más atractivos”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

