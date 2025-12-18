Conéctate con nosotros

Mercados: Acciones y ADRs bancarias subieron hasta 11%

Imagen ilustrativa. (foto: Gentileza).

El principal indicador de la bolsa porteña cerró la jornada con una suba de 4,21%, impulsado por acciones bancarias que ganaron hasta 8%, mientras que ADRs subieron hasta 11%.

El S&P Merval cerró con una suba de 4,21%, hasta los 3.163.223,80 puntos.

El analista de Research Milo Farro de Rava Bursátil señaló que “el mercado cerró en alza el jueves, impulsado por un dato de inflación de Estados Unidos mejor de lo esperado. El sentimiento positivo generó un aumento del apetito por el riesgo, beneficiando a los activos emergentes en general y a los argentinos en particular”.

“El Merval en dólares subió 5%, las acciones bancarias se destacaron y los bonos aumentaron 0,6% en promedio”, agregó.

El panel líder, las principales subas fueron de Banco Francés (8,67%), Grupo Supervielle (8,30%) y Grupo Financiero Galicia (6,65%).

En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron en alza. Los principales ganancias fueron de Grupo Supervielle (11,37%), Banco Francés (9,02%) y Grupo Financiero Galicia (8,21%).

En los títulos públicos, el AL30 bajó 0,73% y el AL35 bajó 0,08%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 568 puntos tras caer 0,20%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

