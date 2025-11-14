Conéctate con nosotros

Acciones cerraron con subas de hasta 13% tras el acuerdo comercial con EE.UU.

Imagen Ilustrativa.

El Merval cerró este viernes en alza, con suba de acciones de hasta 13%, luego del acuerdo comercial anunciado con Estados Unidos.

El S&P Merval cerró con una suba de 3,80%, hasta los 2.992.808,50 puntos.

Rava señaló que “la semana en el mercado cerró con noticias económicas relevantes, incluyendo un principio de acuerdo comercial con EE. UU. y la advertencia del FMI sobre la relevancia de acumular reservas”.

El Merval en dólares tomó un impulso el viernes y se ubica por encima de los 2.000 puntos. “La semana cerró con un mercado argentino resiliente y un Merval en dólares al alza (3,5%)”, agregó.

La consultora PPI analizó que “el Merval venía recuperándose de una semana floja, hilvanando tres ruedas positivas seguidas, y ayer cayó 3,9% hasta US$1.945”.

El panel líder operó con tendencia positiva, con principales alzas de Aluar (13,20%), Transener (9,17%) y Sociedad Conercial del Plata (8,26%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con ganancias. Las principales subas fueron de YPF (4,73%), Grupo Supervielle (4,68%) y Edenor (4,21%).

En los títulos públicos, el AL30 avanzó 0,65% y el AL35 sumó 0,53%; mientras que el Riesgo País bajó 0,60% hasta 612 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

