Acciones cerraron con subas de hasta 13% tras el acuerdo comercial con EE.UU.

El Merval en dólares tomó un impulso el viernes y se ubica por encima de los 2.000 puntos. “La semana cerró con un mercado argentino resiliente y un Merval en dólares al alza (3,5%)”, agregó.
La consultora PPI analizó que “el Merval venía recuperándose de una semana floja, hilvanando tres ruedas positivas seguidas, y ayer cayó 3,9% hasta US$1.945”.
El panel líder operó con tendencia positiva, con principales alzas de Aluar (13,20%), Transener (9,17%) y Sociedad Conercial del Plata (8,26%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con ganancias. Las principales subas fueron de YPF (4,73%), Grupo Supervielle (4,68%) y Edenor (4,21%).
En los títulos públicos, el AL30 avanzó 0,65% y el AL35 sumó 0,53%; mientras que el Riesgo País bajó 0,60% hasta 612 puntos, según la medición de JP Morgan.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
