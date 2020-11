A toda velocidad: El arranque de La Liga tiene mayor ritmo pero menos eficacia

Las primeras cuatro jornadas de esta nueva temporada de la Liga Nacional mostraron partidos con más cantidad de posesiones, pero paradójicamente, menor cantidad de puntos por posesiones. En otras palabras, el apuro por convertir no se refleja en mayor cantidad de conversiones.

Las dos estadísticas que permitieron sacar esta conclusión son el Ritmo (número de posesiones a las que juega un jugador o equipo a lo largo de 40 minutos) y el Rating Ofensivo (cantidad de puntos que produce un jugador o equipo a lo largo de 100 posesiones).

Estos datos surgen a partir de la "estadística avanzada", que es otra forma de medir lo que sucede a lo largo de un partido con unos parámetros completamente diferentes a lo que pueden reflejar las estadísticas más usadas (puntos totales, asistencias, rebotes, pérdidas) y que permiten analizar el juego con mayor precisión.

Según los datos que publicó Santiago Belza -Asistente Técnico de Dorados de Chihuahua- en su cuenta de Twitter, en la campaña 2019/2020, el Ritmo era de 77,4 posesiones por juego, mientras que ahora se está jugando con una media de 79 posesiones por noche. Es decir, 1,6 posesiones más.

Por lo tanto, si un equipo aumenta la cantidad de veces (1,6) que tiene la pelota en su poder e inicia un ataque (posesiones), debería aumentar también la cantidad de puntos convertidos por posesión. Esto es así porque tiene más oportunidades para anotar. Sin embargo, está sucediendo lo contrario.

Ahora bien, esto se puede explicar tomando el Rating Ofensivo (eficiencia ofensiva). En la 2019/2020 era de 104,9 puntos cada 100 posesiones, y ahora bajó hasta 100,7 puntos cada 100 posesiones. Esto es 4,2 puntos menos (-4,2).

Además Belza agrega un dato: En los 492 partidos jugados en la temporada anterior no hubo ningún encuentro en que alguien anote menos de 50 puntos. En estas cuatro primeras jornadas, ya hubo dos conjuntos que no lograron pasar esa barrera. Primero fue Atenas (49) y luego Instituto (47), ambos el lunes pasado.

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

Se suman múltiples factores a la hora de analizar la disminución de la eficacia en ataque en este comienzo de temporada, por eso ENREDACCIÓN se comunicó con Santiago Belza para que nos cuente las razones:

“No podríamos quedarnos con un solo motivo. En primer lugar la inactividad de los jugadores, que en Argentina estuvo más acentuado que en otros lugares, hizo que ninguno de los basquetbolistas tengan, por ejemplo, una cancha a disposición", señala.

Además agrega que, "también esta el factor de que ningún jugador, salvo el de algunos equipos, está jugando de local y eso te quita algo de eficiencia porque no es tu aro, las referencias cambiaron, así que eso también hay que tenerlo en cuenta".

"Después obviamente esta la cuestión del personal, es decir que los planteles no están teniendo los refuerzos de otras temporadas porque se le ha esquivado un poco a traer tantos extranjeros, ya sea por el precio del dólar o porque algunos eran difícil de traer por los trámites burocráticos", apunta.

Por otra parte, "también podemos sumarles los jugadores que todavía no han regresado y quizás lo puedan hacer dentro de poco, que son de buen nivel como los que están jugando todavía en México: Faca Piñero, Nico Romano, Toro Acuña, etc".

A su vez, "otro factor puede ser el 'back to back'. Esto de jugar en días consecutivos, que es algo nuevo para todos los que competimos en Argentina. La verdad que hace que pierdas algo de eficiencia en ataque porque tu rendimiento no es el mismo, estas más cansado. Incluso por miedo a que los jugadores estén cansados los entrenadores están rotando un poco más a los jugadores. Entonces, están teniendo más minutos jugadores que en otras circunstancias no los hubieran tenido".

Por último, el ex asistente técnico de Peñarol aporta un dato adicional: “Lo curioso es que se aumentó el ritmo, mientras que en otras ligas disminuyó, como en la ACB (España). Acá en Argentina se esta jugando 2 posesiones más rápido de lo que se jugaba el año pasado, que multiplicado por todos los equipos es bastante".

"Es esperable que estos datos mejoren con el correr de la competencia, aunque es prácticamente imposible que llegue a los números de la temporada pasada", concluye.

