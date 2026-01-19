Conéctate con nosotros

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El gobierno anunció el apoyo del salteño a la reforma laboral. (Foto: Prensa).

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Cabe señalar que las modificaciones de la Ley de Glaciares apuntan a reducir los resguardos ambientales y favorecer la explotación minera.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Los asuntos a tratar durante el período extraordinario se detallan en un anexo identificado como IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la ley de ‘Modernización Laboral’.

También se incorporaron el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

La convocatoria a sesiones extraordinarias es una atribución presidencial que permite requerir al Parlamento que se reúna fuera del período ordinario para abordar temas específicos que el Gobierno considera de tratamiento urgente.

El período ordinario de sesiones se extiende habitualmente del 1 de marzo al 30 de noviembre, y durante las extraordinarias el Congreso solo puede abocarse a los asuntos incluidos en la convocatoria presidencial.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, se llevó de Salta el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz para la reforma laboral, y el miércoles se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa.

Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro con Sáenz fue “muy positivo” y señalaron que el jefe salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”.

Las fuentes destacaron que, tras la reunión de este lunes, “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”.

Así hicieron referencia a los gobernadores Marcelo Orrego (Pro), de San Juan; Leandro Zdero (UCR), de Chaco, y Alfredo Cornejo (UCR), de Mendoza.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

