Desconfianza: En julio, 1,3 millones de argentinos compraron USD3400 millones

Pese a las duras medidas financieras puestas en marcha por el gobierno nacional, que incluyen elevados encajes bancarios y altas tasas de interés, el dólar oficial cerró este viernes en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre del jueves. En ese marco, durante julio de 2025, 1,3 millones de argentinos adquirieron poco más de 3400 millones de dólares. Según el portal Ámbito, la adquisición neta de divisas de julio 2025 , desde que hay registros (enero de 2007), solo fue superada por el dato de octubre de 2019.

En julio, las compras y salidas netas de billetes y divisas fue de USD 5.432 millones, y 1,3 millones de personas humanas -30% más que en junio- adquirieron billetes por US$ 3.408 millones y 576.000 efectuaron ventas por US$ 367 millones.

Como los depósitos solo subieron en US$ 1.713 millones, según el balance cambiario publicado por el Banco Central, analistas estiman que los inversores y ahorristas se llevaron a cajas de seguridad unos 3.700 millones. Así, la intención del Gobierno de que las divisas se blanqueen y permanezcan en el sistema financiero, ocurrió lo contrario.

“Parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y no necesariamente constituir formación de activos externos como destino final de estos fondos”, indicó el reporte del BCRA.

