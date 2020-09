A puro básquet: Los Celtics ponen contra las cuerdas al último campeón de la NBA y Denver eliminó a Utah

La NBA volvió a demostrar porque es la liga más atrapante del mundo. En el primer turno, los Boston Celtics superaron a los campeones vigentes, Toronto Raptors, por 102 a 99, con un gran nivel colectivo que les permitió poner la serie de semifinales 2 a 0 a favor. Más tarde, los Denver Nuggets eliminaron a Utah Jazz en el decisivo séptimo juego por 80 a 78, con un final para el infarto.

Las figuras estelares de la jornada fueron Jason Tatum, escolta de los Celtics, con 34 puntos y 8 rebotes, mientras que el serbio Nikola Jokic se puso el equipo al hombro para terminar con 30 puntos (anotó el tiro de la victoria) y 14 rebotes.

De esta manera, los Nuggets se medirán el próximo jueves en la semifinales del Oeste contra los Angeles Clippers, al igual que el juego 3 de los Boston-Toronto por la semifinales del Este. Hoy, desde las 19:30hs, Milwaukee Bucks buscará empatar la serie contra Miami Heat (0-1), y a las 22hs, el plato fuerte: Houston Rockets y Oklahoma Thunder definirán la serie en séptimo partido (3-3).

La jornada de anoche fue una de las mejores de estos playoffs 2020 en la "burbuja". A diferencia de la temporada regular, las defensas volvieron a ser determinantes y ambos partidos se definieron sobre los instantes finales. Primero, Boston logró doblegar el ímpetu de los Raptors, y con 5 puntos seguidos en el minuto final de Kemba Walker, cerraron un juego clave. Los triples terminaron siendo la llave de la victoria (15 triples contra 11).

A su vez, los Nuggets esquivaron varios "balazos" en el final del partido y lograron llevarse el decisivo séptimo juego gracias al serbio Jokic. De esta manera, lograron remontar un déficit de 1-3 en la serie y convertirse en el 12° equipo en toda la historia de la NBA en lograr ese hito.

Los últimos 17 segundos del juego fueron para el infarto. Con Denver arriba 80-78, Donovan Mitchell intentó la penetración para empatar el juego, pero la excelente defensa terminó por robarle el balón. Inmediatamente los Nuggets aprovecharon el contragolpe para liquidar el partido, pero Torrey Craig falló la bandeja y le otorgó a Utah una última bala. Esta quedó en manos de Mike Conley, que intentó un triple sobre la chicharra que coqueteó con el aro y terminó saliendo.

Para darse una idea, los Nuggets anotaron solo 30 puntos en el segundo tiempo, que se trata de la menor cantidad de puntos anotados en el complemento de un triunfo en Juego 7 desde el inicio de la era del reloj de posesión (es decir, 1954-55), según datos de ESPN.

Otro dato impresionante que dejó la serie fue el rendimiento de los "guardias". Con 475 puntos, la pareja Donovan Mitchell - Jamal Murray superó la mayor anotación entre dos rivales en una serie de Playoffs. El récord pertenecía a Jerry West y John Havlicek desde las Finales de 1969 (463).

