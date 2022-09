Funcionario fue imputado hace un mes de abuso sexual y recién lo echaron este jueves

El director del Hospital de Niños de Córdoba y ex titular del “todo poderoso” Centro de Operaciones de Emergencias (COE) durante la pandemia de coronavirus, Juan Ledesma, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Si bien, la resolución judicial se produjo el pasado 12 de agosto, recién este jueves 8 de septiembre, casi un mes después, fue echado de su cargo por la ministra de Salud, Gabriela Barbás. El Ministerio de Salud comunicó la decisión con una escueta publicación en Twitter.

Ledesma fue denunciado por su ex pareja en enero de este año y el 12 de agosto fue imputado por la fiscal Ingrid Vago. El médico Ledesma ya prestó declaración indagatoria y permanecerá en libertad bajo fianza.

La presentación judicial la formuló una mujer con la que el médico estuvo 13 años en pareja. La mujer denunció que fue acosada y vigilada por Ledesma desde que se separaron hace más de un año.

En la presentación judicial, la expareja de Ledesma también se refirió a un violento episodio que vivió en su departamento, el 27 de diciembre de 2021. Según declaró en la causa, en ese momento, el médico y funcionario la sometió sexualmente.

La mujer relató que “me forzó a tener relaciones sexuales. Estábamos en mi habitación, él utilizaba su fuerza y me apretaba fuerte las piernas, como que me mordía, me hacía doler. Me dijo que yo era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento”.

La víctima se constituyó como querellante junto al abogado Carlos Nayi, en tanto que Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno, lleva adelante la investigación.

CAÍDA LIBRE

Juan Ledesma fue una pieza fundamental en la primera etapa de la cuarentena en la provincia de Córdoba y un funcionario de extrema confianza del ex ministro de Salud, Diego Cardozo, que dejó su cargo como consecuencia de la crisis del Neonatal, donde murieron, al menos, cinco bebés que nacieron sanos. El hecho se encuentran bajo investigación judicial.

Salud había definido que la constitución del COE “tenía como objetivo recopilar, analizar y gestionar información y acciones relacionadas con el coronavirus”.

Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencia comenzó a perder protagonismo luego del fallecimiento de Solange Musse, la joven con cáncer a la que no la dejaron despedirse de su papá ante las medidas de restricción a la circulación que regían en la provincia.

El otro escándalo que salpicó al COE fue el caso de Ignacio Martín, el médico trucho que fue designado por el organismo en Río Cuarto.

