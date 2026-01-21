A los tiros: Un policía federal se bajó de su auto, efectuó 14 disparos e hirió a un hombre en Villa Crespo

Un vecino del barrio porteño de Villa Crespo resultó herido de bala cuando un cabo de la Policía Federal se bajó de un auto y efectuó 14 disparos sin motivo alguno. El hecho, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, ocurrió este martes a la madrugada en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, en el citado barrio donde asistió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad tras ser alertado acerca de disparos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, hallaron a un hombre, identificado como Cristian Brítez, de 34 años, que había descendido de su vehículo y que disparaba con un arma, hiriendo en una pierna a un transeúnte, por lo que fue reducido y detenido.

La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME al hospital Durand, sin riesgo de vida, a la vez que en el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros perteneciente al efectivo, mientras se trataba de determinar si había consumido drogas.

Las autoridades realizaron un dermotest al implicado -que se encontraba de civil y cumple funciones en la Comisaría de Belgrano Sur- cuyo resultado fue positivo, al tiempo que no se sometió al test de alcoholemia, según remarcaron las fuentes consultadas. La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso y dispuso su arresto inmediato.

Esta situación fue presenciada por un vecino que bajó del colectivo y empezó a caminar hacia su trabajo, una fábrica gastronómica del barrio. En su relato, Maximiliano detalló que Brítez lo “amenazó” y le “dijo si quería morir mientras gatillaba. Me gatilló como cuatro o cinco veces. Me salvé porque no tenía más balas, tuve un Dios aparte”, agregó la víctima.

En tanto, el compañero de trabajo de la persona herida se salvó ya que Brítez había vaciado su cargador minutos antes. El efectivo de la Policía Federal siguió gatillando a pesar de no tener balas y apuntó contra Maximiliano, que relató: “Me seguía buscando, yo atiné a correr y me metí atrás de un coche”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

