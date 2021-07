A dos meses de las PASO: Una encuesta muestra a Juntos por el Cambio encima del oficialismo

Una encuesta nacional realizada en todo el país entre el 9 y 11 de julio, muestra a la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JxC) como el espacio con mayor intención de voto con 33,2%. En tanto, el oficialista Frente de Todos (frente peronista) se ubica segundo con 30,2%. La intención de voto proyecta indecisos. Si bien la diferencia no es estadísticamente significativa, muestra a la fuerza opositora en primer lugar.

El estudio de opinión pública fue realizado en todo el país, por la consultora Zuban, Córdoba y Asociados, con 3 mil consultas, por el sistema de Plataforma Web, un error muestral de 1,73% y un nivel de confianza de 95%.

Ya en el informe de junio, la misma consultora había detectado una intención de voto para las elecciones de diputados y senadores a favor de JxC. Sin proyección de indecisos, el estudio revelaba que la principal alianza opositora obtenía 30,6% y el FdT, 25,5%. Allí la diferencia era de 5,1%. Así, JxC asciende 2,7 pp. en un mes y el oficialismo nacional 4,7 pp.

Si bien restan dos meses para la realización de las primarias obligatorias y todavía no se han medido las listas con sus candidatos, se trata de valores que evidencian un primer escenario con complicaciones para el gobierno. Parece ser definitorio en este sentido, el tema económico, que surge como la principal preocupación de los encuestados (Ver cuadro más abajo). Si bien hay diferencia por grupos etáreos, los problemas más citados son inflación y desempleo.

A su vez, el informe de julio 2021 señala que en tercer lugar aparece el espacio político del bonaerense Florencio Randazzo, el salteño Juan Manuel Urtubey, y el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna con 8% de intención de voto. Luego se instala el Frente de Izquierda con 5,4% y el Partido Libertario con 4,3%. Un 9,6% opta por la categoría “otros” y un 9,2% se mantiene como indeciso pese a la repregunta.

Gustavo Córdoba y Paola Zuban precisan en el resumen del informe que “las elecciones son en 60 días y aunque el contexto electoral no está definido, perfila complicado tanto para el oficialismo como para la oposición”.

Indican respecto a los elementos de contexto que “la aprobación del gobierno sigue igual que el mes anterior (42% la positiva y 56% la negativa) y las imágenes del presidente (43% la positiva y 56% la negativa) y de los principales dirigentes también”.

Agregan que “inflación, desempleo, pandemia y vacunas siguen siendo los problemas que más preocupan y el 58,9% cree que la Argentina va por el rumbo incorrecto, aunque vale la pena destacar un incremento del 7% entre quienes observan que el país va en el rumbo correcto. La aceleración en el proceso de vacunación no ha reportado un incremento positivo para el gobierno, así que podemos decir provisoriamente, que con la vacuna no alcanza y sin la vacuna no se llega a las elecciones”.

Por último, plantean como un “dato para prestar atención”, que en “muchas elecciones en pandemia alrededor del mundo han registrado un alto abstencionismo. En esta encuesta, los consultados manifestaron una amplia voluntad de concurrir a las urnas. El 75.3% dijo que era “muy probable” y el 12.4% algo probable que fueran a votar en las PASO. Porcentaje que, si se cumple, (87.7%) mostraría una asistencia record. No es buen indicador para los oficialismos”.

Respecto a la concurrencia a las urnas, la intención de participar fue de 73% (entre “muy probable” y “algo probable”) en febrero de este año; y de 71% en abril 2021. Es decir, que se ha producido un aumento de 16,7 pp. en los últimos tres meses.

Sobre la decisión de expresarse por candidatos oficialistas y opositores, la secuencia evolucionó de la siguiente manera:

Abril 2021: 34,3% (oficialismo) vs. 39,1% (oposición). Indecisos: 28,5%.

Junio 2021: 33% vs. 51%. Indecisos: 16%.

Julio 2021: 37% vs. 51%. Indecisos: 12%.

Como se puede observar, los indecisos que se definieron por la oposición lo hicieron en junio (de 39,1 a 51%, +11,9 pp. y caen los no definidos 12,5 pp.), mientras que los que sustentan al frente peronista lo resolvieron en los últimos 30 días (33 a 37 por ciento, +4 pp. y una merma de los indecisos de -4 pp.).

>> LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS ARGENTINOS

>> LA IMAGEN DE FACUNDO MANES

—

