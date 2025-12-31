Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

A dos años de la asunción de Milei, se perdieron casi 60 mil empleos estatales

Publicado

El presidente Javier Milei durante su discurso en el America Business Forum. (Foto: Cap Imagen Web / NA / Archivo).

La dotación de personal de la administración pública nacional (APN), empresas y sociedades del Estado se redujo en noviembre y se perdieron 785 empleos, lo que representó una baja de 0,3% contra octubre y del 7,8% contra noviembre del 2024. En relación a la asunción de Javier Milei -diciembre 2023- la pérdida asciende a 59.688 puestos de trabajo.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante noviembre, la cantidad de empleos públicos que se perdieron asciende a 785. Esto, contra octubre, representa una caída del 0,3%.

A nivel interanual, la APN bajó 7,8% contra noviembre del 2024. Puesto en números, significó una reducción de 22.322 puestos de trabajo en la medición año versus año. El detalle es el siguiente:

-Administración centralizada: pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos.

-Administración descentralizada: se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados.

-Administración desconcentrada: el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo.

-Otros entes: pasó de 14.148 a 14.103, lo que implicó una reducción de 0,3%.

Turismo

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 374 empleados durante noviembre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedando con 89.566 empleados.

Tomando en cuenta los números desde principios de año, el total de la APN se redujo un 6,06%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 281.785.

El acumulado de enero a noviembre arroja un total de 18.178 puestos de trabajo menos.

Si se contabiliza la llegada de La Libertad Avanza al poder, el número total de puestos de trabajos que se perdieron asciende a 59.688, casi 60 mil empleos menos.

Mackentor

En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en la Administración Pública Nacional. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 15,57%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La AFA denunció una “campaña de difamación” y apuntó contra un empresario y el ministro Cúneo Libarona

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz de la acusación del desvío de 42 millones de dólares por parte de...

Hace 1 día

Noticias

El consumo sigue sin repuntar en CABA: Caen las ventas en mayoristas y shoppings

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños continúan sin repuntar: durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año registraron caídas...

Hace 1 día

Columnistas

Señor gobernador, no es equidad, es injusticia

Esto sería lo que muchos académicos llaman “Perversión del lenguaje”, es decir la utilización de términos que en realidad tiene un significado opuesto. Y...

Hace 1 día

Noticias

Milei debilita el reclamo de soberanía: Dijo que las Malvinas deberían regresar a Argentina “cuando los isleños lo deseen”

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de (soberanía) de Malvinas durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, pero la afirmación se diluyó...

Hace 1 día