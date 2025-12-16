Conéctate con nosotros

A días de la movilización contra la reforma laboral, atacaron el sindicato del vidrio

Publicado

La CGT denunció un ataque a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA). En la imagen el titular del gremio, Cristian Jerónimo. (Foto: Claudio Fanchi / NA).

La CGT denunció este lunes un ataque a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el triunviro Cristian Jerónimo, alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo.

El secretario general fue víctima del hecho ya que se encontraba dentro del local ubicado en el barrio porteño de La Boca (Avenida Garay 371), y desde la central gremial pidieron a la Justicia “que se investigue el hecho de forma urgente”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del caso, se pudo constatar que los autores del ataque ingresaron encapuchados por un edificio que se encuentra al lado del sindicato; también rompieron las cámaras de seguridad y realizaron varios destrozados. “La oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada”, añadieron las fuentes.

La CGT consideró a través de un comunicado que el hecho “se produjo en un contexto político” y es un “claro mensaje de intimidación” de extrema gravedad porque “excede un robo común” debido al accionar “profesional” de los delincuentes.

Por su parte, Jerónimo solicitó que la Justicia y los fiscales “investiguen a fondo lo sucedido, con total seriedad y hasta las últimas consecuencias”. “Confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido”, agregó el gremialista.

Desde el Sindicato del Vidrio y de la propia CGT aseguran que este hecho “no puede ser analizado como un episodio aislado, sino como un mensaje”, debido a que sucedió a tres días de la movilización convocada para el día 18 a Plaza de Mayo.

“El momento en que esto ocurre resulta totalmente sospechoso, sin embargo, no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto en defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

