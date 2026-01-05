A cuatro días de un fuerte pago de vencimientos, acciones y bonos cotizaron en alza

Cuando faltan cuatro días para el pago de un fuerte vencimiento de deuda, el S&P Merval y los ADRs subieron en el arranque del año. Los operadores negociaron con una mirada puesta en la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente de ese país Nicolás Maduro, que ya compareció ante los tribunales de Nueva York.

Los títulos soberanos cerraron con mayoría de subas, ya que los Bonares mejoraron hasta 0,8% en la plaza local, de la mano del Bonar 2029, mientras que los Globales lo hicieron hasta 1,1% de la mano del Global 2029. El riesgo país, por su parte, se ubica en 566 puntos básicos.

La Argentina afrontará en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi USD 20.000 millones, con el primer pago concentrado en el corto plazo. El próximo viernes vence un compromiso por USD 4.200 millones y el Gobierno buscaría cerrar un préstamo con bancos internacionales, para completar los fondos necesarios sin mostrar una caída significativa de las reservas del Banco Central.

En Nueva York, los ADRs argentinos cotizan dispares. Grupo Supervielle (+5,9%) encabeza las subas, seguido por Grupo Financiero Galicia (+5,2%). En el otro extremo, IRSA cae 1,4%. Por su parte, otras acciones como Mercado Libre avanzan hasta 9,1%.

A nivel local, el S&P Merval trepó 0,1% a 3.130.196,92 puntos, mientras que en dólares lo hace 0,4% a 2.031,42 puntos.

No obstante, los papeles anotaron mayoría de bajas: Transener (-2,2%); Sociedad Comercial del Plata (-2,1%). En el otro extremo, Bolsas y Mercados Argentinos avanzó 4,9%.

En cuanto a Venezuela, Gustavo Araujo, Head of Research de la empresa de servicios financieros Criteria, dijo que aún no existe una lectura definitiva. “En lo inmediato, los principales ganadores fueron las compañías petroleras y de servicios energéticos estadounidenses, que registraron subas significativas ante la expectativa de participar en la reconstrucción de la infraestructura venezolana y en una eventual reapertura del sector petrolero del país”, señaló.

En paralelo, los bonos soberanos venezolanos y la deuda de PDVSA mostraron fuertes avances. “El precio internacional del petróleo, sin embargo, permaneció prácticamente inalterado. Esto sugiere que el mercado ya descontaba algún tipo de desenlace político y que una recuperación significativa de la producción venezolana llevará tiempo. Reconstruir capacidad extractiva, infraestructura y capital humano es un proceso de varios años, muy lejos aún de los niveles históricos previos a la crisis”, indicó Araujo.

Y sostuvo que, para la Argentina, el impacto sobre Vaca Muerta “no es inmediato ni concluyente”. “En Criteria no esperamos presiones adicionales relevantes sobre el precio del crudo en el corto plazo pero decidimos mantener a YPF y Vista bajo observación, sin modificar por ahora nuestras recomendaciones de compra, a la espera de mayor claridad sobre la evolución de los acontecimientos y su efecto final sobre el equilibrio energético global”, señaló.

Históricamente, Venezuela fue un proveedor clave de crudos pesados y extrapesados, particularmente relevantes para el sistema de refinación de Estados Unidos, cuyas refinerías del Golfo de México fueron diseñadas para procesar este tipo de petróleo.

Esa complementariedad técnica explica por qué, más allá de tensiones políticas, Venezuela siempre ocupó un rol central en la arquitectura energética hemisférica.

La pérdida de producción -desde niveles cercanos a 3,5 millones de barriles diarios a menos de 800 mil en sus peores momentos- no eliminó esa relevancia, sino que la transformó en una opción estratégica diferida, cuya eventual reactivación podría alterar balances regionales y globales, según analistas.

Desde el punto de vista del mercado, Venezuela funciona como una fuente potencial de oferta “latente”. No se trata de un shock inmediato -la reconstrucción de la infraestructura, el capital humano y la administración del sector llevará años-, pero sí de una expectativa que los mercados tienden a internalizar con anticipación.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.