[A 50 años de su muerte] Tosco: La memoria insumisa

La vida de Agustín Tosco está indisolublemente asociada a la histórica rebelión obrera, estudiantil y popular del Cordobazo, que en sus palabras “fue la expresión militante del más alto nivel de la toma de conciencia de un pueblo oprimido”.

En ese 29 de mayo de 1969 se condensaron años de lucha y organización popular expresadas en la conciencia de su propia fuerza para actuar sobre la realidad, que potenciaron un periodo de luchas obreras y populares en el mayor nivel.

La organización y el protagonismo popular se ponían de pie ante los atropellos de la dictadura militar y del poder económico concentrado.

Tosco, en ese contexto, fue uno de los dirigentes más lúcidos y reconocidos de la clase trabajadora, contribuyendo decisivamente a situar al movimiento sindical combativo de Córdoba en punto de referencia del accionar popular en todo el territorio argentino. No obstante, desde su humildad se pensó a sí mismo como integrante activo de un enorme colectivo de masas cuya cabeza aspiraba fuera la clase trabajadora.

La derecha, política, militar y eclesiástica, y sus mandantes, las grandes trasnacionales asociadas a los grupos económicos concentrados locales, jamás toleraron (ni toleraran) a esa Córdoba rebelde.

A solo nueve meses de asumido el gobierno popular de Obregón Cano y Atilio López el 27 de febrero de 1974 un golpe policial comandado por el Cnel. Navarro los destituyó. El “Navarrazo”, como se denominó a la sedición, estaba inscripto en la ofensiva nacional de la derecha peronista que tenía por objetivo “purgar al movimiento de los infiltrados” y también era una revancha anti-Cordobazo para desmantelar la poderosa trama de organizaciones populares y su poder de movilización que la ubicaban como punto de referencia de la política nacional.

En ese marco se instauró un proceso represivo que puso en práctica el accionar de grupos para-policiales.

El 9 de octubre de 1974 la Policía de provincial encabezada por su Jefe García Rey salió de “cacería” en busca de dirigentes de trabajadores. Sitiaron el sindicato de Luz y Fuerza durante dos días, allanaron el sindicato de mecánicos, tomaron locales partidarios de izquierda y detuvieron más de 200 activistas.

Esta persecución ilegal obligo al paso a la clandestinidad de Agustín Tosco y Rene Salamanca, a quienes encima de las amenazas de muertes de la banda de ultraderecha AAA, se les agregó el pedido de captura, sin causa ni proceso, del Juez Federal Zamboni Ledesma.

La burocracia sindical que conducía la Federación nacional de Luz y Fuerza intervino el gremio de Córdoba e hizo caducar los mandatos de todos los integrantes de la comisión directiva. Algo similar había hecho la burocracia del SMATA nacional contra la conducción encabezada por Salamanca.

En noviembre de 1974 la Presidenta de la Nación Isabel Martínez de Perón decretó el Estado de sitio y dispuso la prisión sin causa de centenares de dirigentes sindicales y estudiantiles en los meses siguientes.

En esos meses también ocurrieron los primeros asesinatos de las AAA a dirigentes de Córdoba como Atilio López y Alfredo Curuchet

Desde ese momento y durante todo el año 1975, la represión parapolicial asoló las calles de Córdoba.

A pesar del cerco represivo, y en sus condiciones de clandestinidad, Tosco junto a sus compañeros de Luz y Fuerza continuaron activando y aportaron sus fuerzas en la construcción de una coordinadora de gremios en lucha, primero en Córdoba, y luego extendiendo su organización en las ciudades más importantes del país.

Las “Coordinadoras” de gremios combativos fueron un ejemplo significativo de la resistencia obrera y popular en un momento de gran conflictividad social en Argentina, donde los trabajadores buscaron formas de organización más democráticas y desafiaron tanto el poder de la burocracia sindical como la violencia para-estatal que se desplegaba y jugaron un papel decisivo en las luchas obreras de junio y julio de 1975 que derrotaron el plan de ajuste conocido como “Rodrigazo” y expulsaron del gobierno al ultraderechista López Rega.

La situación política del país cada vez más grave e inestable, con el gobierno de Isabel Perón incumpliendo las promesas electorales y girando hacia posiciones de derecha, pese a las enormes movilizaciones populares. En ese marco, Tosco en las mismas condiciones de clandestinidad, durante los meses de agosto a octubre de 1975 participó e impulsó reuniones con dirigentes de todas las extracciones políticas, sindicales, religiosas y sociales para construir una alternativa de unidad popular que enfrentara a la ultraderecha fascista y al golpismo militar.

Una enfermedad, en las frágiles condiciones de vida que le imponía la persecución fascista, se lo llevó hace hoy cincuenta años.

Fue despedido por decenas de miles de personas en las calles de Córdoba con el más absoluto respeto y reconocimiento. La policía de Córdoba ametrallo el acto que se realizó en su sepelio.

Su lucha insumisa continúa siendo un símbolo de dignidad de la memoria popular.

