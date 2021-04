A 36 años del lanzamiento de las Air Jordan, las zapatillas que revolucionaron el negocio de la NBA

“Dios determina lo rápido que vas a correr. Yo solo puedo ayudar con la mecánica”, decía Bill Bowerman, cofundador de Nike y creador en 1970 de las zapatillas artesanales del corredor John Mays. Quince años más tarde, un 1 de abril de 1985, sería responsable de elaborar las Air Jordan, el primer calzado que usó Michael Jordan y que permitió globalizar el modelo de negocios de la NBA.

En los 80, el universo de las zapatillas tenía muchas alternativas, pero un único rey: Adidas. La firma alemana, en manos todavía de la familia Dassler, dominaba los mercados europeo y estadounidense, y a mediados de la década ya facturaba 1.500 millones de dólares en ventas.

Tal era su influencia, que en su primer año Michael Jordan estaba ansioso por firmar un contrato con Adidas. Sin embargo, la marca alemana dijo que no, debido a que tenían a varios referentes como Magic Johson y Larry Bird, motivo suficiente para decirle a Su Majestad "no podemos verte por encima de ellos". En otras palabras, no ofrecían el dinero que exigía el representante del jugador.

Fue entonces cuando David Falk, agente de Jordan, le pidió que realizara un viaje para conocer las instalaciones de Nike, y gracias a la insistencia de su madre, el astro mundial decidió escuchar la oferta.

Tras mostrarle un vídeo de sus mejores momentos, Strasser, el diseñador Peter Moore, y el responsable de la sección de baloncesto de Nike, Sony Vaccaro, desvelaron ante Jordan un modelo que habían diseñado para él.

Dicen que el jugador no mostró mucho entusiasmo: “Es que las suelas son muy altas”, protestó, a lo que los representantes de la marca respondieron: “Pues las haremos más bajas”.

“Cuando terminamos la reunión me dijo que no quería visitar a otros patrocinadores. Pero los visitamos. A todos. Después le dije a Nike que la colección debía ser de zapatillas y ropa. Me preguntaron que cómo queríamos que se llamase y, después de pensarlo 30 segundos, respondí: Air Jordan”, explicó Falk.

El contrato que le ofreció Nike a Jordan era por 500 mil dólares al año y dos Mercedes. El arreglo, sin embargo, tenía un truco: si Jordan no era capaz de vender 4 millones de dólares en zapatillas en los primeros tres años, el acuerdo se cancelaría. Nada de eso sucedió. Generó 76 millones en tres meses. 126 en un año.

EL MARKETING QUE CAMBIO TODO

En septiembre de 1984 Jordan había firmado su histórico contrato y empezaba la preparación de la temporada con los Chicago Bulls, que arrancaría el 26 de octubre.

Ocho días antes, el 18 de octubre, el escolta jugó un amistoso ante los New York Knicks usando unas llamativas zapatillas rojas y negras llamadas entonces Nike Air Ship, que enseguida captaron la atención del público… y de la NBA.

El diseño rompía con el código de vestimenta de la liga, debido a que se pedía que la mayor parte del zapato fuera de color blanco (cómo el de su equipo), y los de Su Majestad eran de tonalidad negra con rojo.

Sin hacer caso a la prohibición de la liga, Jordan llegó a pagar multas de cinco mil dólares por usar las zapatillas, una decisión que puso en boca de todos el curioso modelo. Ni lentos ni perezosos, Nike decidió sacar al mercado un modelo similar, las famosas Air Jordan, con una publicidad emblemática en el marketing deportivo.

Michael Jordan pica una pelota mirando a la pantalla mientras la cámara lo recorre de arriba a abajo y una voz en off dice: “El 15 de septiembre Nike creó unas zapatillas revolucionarias. El 18 de octubre, la NBA las prohibió. Por suerte, la NBA no puede prohibir que tú las lleves”.

El éxito fue rotundo. Incluso Las Air Jordan 1 sirvieron de puerta de entrada para muchos consumidores a la gama de productos de Nike. Deportistas y estrellas de Hollywood como Spike Lee las usaban, el negocio finalmente trascendió el deporte.

UN FENOMENO ACTUAL

En mayo de 2020, en pleno estreno del documental The Last Dance (El último baile), las Air Jordan 1s rompieron un récord Guinnes al convertirse en las zapatillas deportivas más caras vendidas en una subasta en línea, con un precio de 560.000 dólares.

El comprador anónimo se quedó con las zapatillas que fueron usadas por Michael Jordan en 1985 y que tienen una particularidad: Los zapatos no tienen la misma talla (izquierdo: 13, derecho 13,5), como prefería MJ cuando jugaba. Además, llevan la firma de Jordan en un marcador permanente en el zapato derecho.

