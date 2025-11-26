Conéctate con nosotros

Noticias

A 19 años del crimen de Nora Dalmasso, la familia apelará el sobreseimiento del único imputado

Publicado

Nora Dalmasso.

A casi dos décadas del asesinato de Nora Dalmasso, la causa vuelve a quedar envuelta en polémica. Este miércoles se cumplen 19 años del femicidio ocurrido en la casona del barrio Villa Golf de Río Cuarto, y mientras el expediente continúa sin una condena firme, la familia de la víctima confirmó que apelará el reciente sobreseimiento del único imputado: Roberto Barzola, de 45 años.

Barzola había sido señalado en 2024 como el principal sospechoso, tras detectarse pruebas de ADN que lo vinculaban con rastros hallados en la escena del crimen. La autopsia determinó que Dalmasso fue asfixiada por compresión manual y estrangulada con el lazo de su bata, y que el agresor dejó marcas de sus dedos en el cuello de la mujer.

Sin embargo, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de segunda Nominación de Río Cuarto resolvió que, tras casi 19 años transcurridos desde el homicidio, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal —15 años para este tipo de delito— ya había sido superado. En consecuencia, dictó el sobreseimiento del acusado.

Para la querella, la decisión judicial omite que el expediente contiene un “alto caudal probatorio”. Por ello, en octubre anunciaron la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y no descartan acudir a organismos internacionales si la medida no es revisada.

El entorno de Dalmasso siempre estuvo atravesado por tensiones y señalamientos. La víctima estaba casada con Marcelo Macarrón, quien en su momento fue acusado de ordenar el crimen, aunque en 2022 un jurado popular lo absolvió.

También tomó relevancia la relación extramatrimonial que la mujer mantenía con Miguel “francés” Rohrer, empresario autodenominado “cerealero”, pero señalado en la causa por su presunta vinculación con el narcotráfico.

A lo largo de estos 19 años, la investigación atravesó múltiples giros, hipótesis descartadas, fiscales que se sucedieron sin poder consolidar una acusación firme y líneas de trabajo que nunca llegaron a buen puerto.

Hoy, el caso Nora Dalmasso continúa siendo uno de los expedientes criminales más enigmáticos y controvertidos de la historia reciente argentina, aún sin justicia para la víctima.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

