[30 años del atentado en la FMRT]: Con la presencia de Llaryora y Ferrer, recordaron a las víctimas

Publicado

El gobernador Martín Llaryora y el intendente de Río Tercero, durante el acto recordatorio de las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) en 1995.

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Marcos Ferrer, presidieron un acto institucional para rendir homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, a 30 años de este hecho, ocurrido el 3 de noviembre de 1995. La actividad se desarrolló en el Paseo del Milagro de la localidad del departamento Tercero Arriba, donde además se llevó a cabo una misa conmemorativa. Es la primera vez, que un gobernador cordobés concurre a un acto conmemorativo por este oscuro capítulo de la historia argentina.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el secretario general de la Gobernación, David Consalvi; y el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto.

Durante el homenaje, el mandatario provincial destacó la fortaleza y el coraje del pueblo de Río Tercero tras el atentado, y subrayó que la comunidad es reconocida por su capacidad de sobreponerse y avanzar pese al dolor. “Río Tercero nunca bajó los brazos”, expresó el gobernador, y destacó que “se abrazaron todos juntos a una sola causa y un solo pedido de justicia, de verdad y de memoria”.

A la vez que e instó a fortalecer la memoria y el aprendizaje colectivo para que no vuelvan a ocurrir tragedias como estas: “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

En esa línea, el gobernador recordó la sanción de la Ley 11.003, que instituye el izamiento de las banderas a media asta cada 3 de noviembre y la inclusión del atentado en la currícula educativa provincial, como parte del homenaje permanente a las víctimas y del compromiso con la memoria. “Esta normativa es una manera en que la provincia de Córdoba le rinde homenaje a todos los vecinos de Río Tercero y a sus víctimas”, enfatizó.

A su turno, el intendente Marcos Ferrer destacó la presencia de Llaryora en el homenaje y remarcó que se trata de “la primera vez que un gobernador de la provincia de Córdoba se hace presente en este acto”. Luego, valoró que “el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba haya instituido en su currícula educativa de toda la provincia el tema del atentado del 3 de noviembre en las aulas, tanto para nivel inicial, primario y secundario”.

Ferrer también recordó que “Ana Gritti fue quien nos sacó el velo de los ojos y nos hizo conocer la verdad de que esto había sido provocado”, señaló sobre la única querellante penal en la causa judicial, fallecida en 2021. Gritti era esposa de uno de los siete fallecidos por la voladura.

Cabe recordar que el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), una voladura ejecutada por el propio Estado argentino, se realizó el 3 de noviembre de 1995 (hace 30 años), dejando un saldo de 7 muertos, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales. Las víctimas fatales fueron Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27); y Elena Rivas de Quiroga (52).

LAS ACTIVIDADES

Durante toda la jornada se desarrollaron en Río Tercero distintas actividades conmemorativas de los 30 años del atentado a la FMRT.

A las 10.30, en la zona de la plaza San Martín se pintó un mural alusivo a cargo del equipo de arte Escuadrón de la Gubia.

A las 11, en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) fue presentada una reedición del libro Esquirlas de noviembre, de Fabián Menichetti, en homenaje al periodista local ya fallecido.

Desde las 13, se sucedieron acciones en el marco del festival Celebración y Memoria. Hubo un encuentro escénico de adolescentes, con escuelas secundarias, en el Teatro Cooperativa. Luego se presentó el evento Batalla Memorable y a las 19 una intervención alusiva de estatuas vivientes.

A las 19.30, en la misma sala, se presenta un nuevo libro que aborda la cuestión de las explosiones. Se trata de Fuego Amigo, de la escritora local y docente universitaria Fernanda Juárez, una obra que indaga en las huellas materiales y simbólicas del atentado, a 30 años. Luego, se proyectará el corto ficcional Casa paternal, de Karen Pistelli.

A las 20,30, el elenco teatral local Las Palabras pondrá en escena la obra 3 de noviembre, presentada por la Universidad Nacional de Río Tercero.

MÁS INFORMACIÓN

VER 30 años del atentado: Por primera vez se recordó en las escuelas provinciales la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.

VER Las respuestas que aún faltan a 25 años de la voladura de la FMRT.

VER Horacio Viqueira: “Hay indicios que apuntan a que la orden (de la voladura de la FM de Río Tercero) provino de la máxima autoridad política”.

VER [A 25 años de la voladura de la FMRT] Ana Gritti, la mujer que venció a la historia oficial.

VER La muerte de Carlos Menem y la dignidad de Río Tercero.

