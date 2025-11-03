[30 años del atentado]: Por primera vez se recordó en las escuelas provinciales la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero

La Provincia instituyó el 3 de noviembre como el “Día de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas” del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, a partir de la promulgación de la Ley 11.003 en 2024, con el objetivo de garantizar “memoria, verdad y justicia desde las escuelas”. Este lunes 3 de noviembre, al cumplirse 30 años del atentado, se produjo su implementación por primera vez.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno provincial resaltó que se trata de “un paso histórico incorporar oficialmente el atentado a la currícula escolar de todos los niveles y modalidades”.

“Esta iniciativa tiene como objetivo apelar a la memoria para que hechos atroces como los de Río Tercero no vuelvan a suceder, queremos que nuestros estudiantes conozcan la historia, reflexionen y mantengan viva la memoria”, destacó la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación, Claudia Maine.

Cabe recordar que el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), una voladura ejecutada por el propio Estado argentino, se realizó el 3 de noviembre de 1995 (hace 30 años), dejando un saldo de 7 muertos, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales. Las víctimas fatales fueron Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27); y Elena Rivas de Quiroga (52).

Además, reflexionó sobre el rol de la educación como pilar fundamental de la memoria nacional, expresando que desde la secretaría se trabajó para conocer los sucesos previos y posteriores a la explosión junto a equipos técnicos para generar un documento que llegue a las aulas.

“Esta propuesta didáctica se pone a disposición para trabajar en las escuelas de toda la provincia”, explicó la funcionaria.

La normativa establece que cada aniversario, el Ministerio de Educación deberá promover actividades curriculares para reflexionar sobre lo ocurrido y su significado histórico. A su vez, el Poder Ejecutivo provincial y el municipio riotercerense deberán organizar actos oficiales, izar las banderas a media asta y realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Además de constituir un homenaje, la iniciativa fortalece “una política pública de construcción de memoria activa en la provincia: educar a las nuevas generaciones sobre uno de los mayores atentados perpetrados en democracia y su contexto histórico vinculado a las políticas neoliberales de los años 90”.

En ese sentido, apunta que “Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos, poniendo a la educación como herramienta central para la memoria colectiva y la reparación histórica”.

El Ministerio de Educación explicó que “la magnitud de este trágico hecho de la historia reciente de nuestro país permite vincular de forma transversal la enseñanza de los derechos humanos con espacios curriculares de ciudadanía, derecho, economía, psicología, química, historia, teatro y geografía, entre otras”.

Plantea que “con esta causa se puede trabajar y reflexionar sobre la política nacional e internacional vinculada a la corrupción, pero también se puede observar prácticas de lucha y resistencia de la ciudadanía a partir de la búsqueda por la institucionalización de nuevos derechos y el reconocimiento de los que fueron violentados”.

LA LEY

En 2024, el gobernador Martín Llaryora firmó la promulgación de la ley 11.003 en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”, aprobada días antes por la legislatura provincial. La normativa expresa que “la Ley tiene por objeto promover el desarrollo de actividades recordatorias relacionadas a las explosiones sucedidas los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (F.M.R.T.), con especial énfasis en los acontecimientos que originaron el atentado, las consecuencias provocadas en la ciudad y en sus habitantes, la reparación histórica como proceso de reconstrucción y el homenaje a las víctimas y personas damnificadas”.

Mientras que en su artículo 2, la ley instituye el 3 de noviembre de cada año como “Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.

Por último, el proyecto de Ley que fuera sancionado en 2024, por unanimidad, por la Legislatura Unicameral de Córdoba, surgió a partir de la inquietud de riotercerenses que participan desde hace años en la conmemoración de esta fecha, entre ellos el reportero gráfico, Sebastián Salguero, autor del libro y ensayo fotográfico Abrazos partidos, que refleja la historia de la voladura y sus secuelas.

