24M: La jefa comunal de Los Aromos y una de sus empleadas difundieron consignas negacionistas

La jefa comunal de la villa turística de Los Aromos, Nelly Morales, y la responsable de Salud Animal de esa comuna, Marité Colautti, negaron a través de varias publicaciones en Facebook el genocidio y el Terrorismo de Estado en Argentina. Lo hicieron al cumplirse 46 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1976.

Morales fue diputada nacional por el peronismo entre 2001 y 2005 y en 2019 ganó los comicios en su pueblo, en representación del Pro y con el apoyo de la actual diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro, JxC).

Rodríguez Machado tuiteó en la noche de la victoria electoral, en junio de 2019: “Festejando junto a Nelly Morales su triunfazo en Los Aromos”.

Posteriormente, en 2021, Morales se ubicó en la oposición a Rodríguez Machado en el departamento Santa María, donde se encuentra la localidad de Los Aromos.

La jefa comunal ratificó sus dichos en Facebook, en un artículo del diario La Voz del Interior: “No fueron 30 mil desaparecidos, sino que den los nombres”, aseguró.

Colautti, por su parte, según publica en su Facebook, es ex policía de la provincia de Córdoba. Sin embargo, este dato no pudo ser corroborado por este medio al cierre del presente artículo. Su designación en la comuna, data de 2021.

Ella también publicó la imagen de un flyer en el que trata de Jorge Rafael Videla de “último prócer nacional”.

Al final de la tarde, Morales había borrado varios de ellos de su cuenta en Facebook. Sólo permanecía el primero de tres que había compartido originalmente.

Los Aromos, se encuentra a 55 kilómetros de la capital cordobesa y es uno de los balnearios más frecuentados por los cordobeses durante los fines de semana.

Organismos de Derechos Humanos repudiaron los posteos de Morales y reclamaron su renuncia.

Cabe aclarar que “negacionismo” es no reconocer la existencia del Terrorismo de Estado y el genocidio llevado a cabo a partir del Golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976; y por las fuerzas para policiales y paramilitares, como la Triple A y el Comando Libertadores de América –este último en Córdoba-, antes de esa fecha.

Por Terrorismo de Estado se define al uso de la fuerza represiva del Estado al margen de la ley, violando los derechos humanos de las personas. Dentro de esta categoría se encuentran los secuestros, torturas, desapariciones, robo de bebés, supresión de identidad y asesinatos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los civiles que participaron. Se denomina de este modo, porque los derechos deben ser garantizados y resguardados por el Estado, y entre 1974 y 1983 sucedió lo contrario, el Estado y sus instituciones aplicaron un plan sistemático de exterminio –de modo abierto o encubierto-, violándolos.

Mientras que por genocidio se comprende a la “aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos”. Justamente, esto es lo que hizo el Estado argentino en el período citado y por lo cual, esas acciones, constituyen delitos de lesa humanidad. Esto es, imprescriptibles para el derecho internacional de derechos humanos, cuyas convenciones forman parte de la Constitución Nacional desde 1994.

QUE DIJERON MORALES Y SU EMPLEADA

Tres de los posteos que Morales compartió con afirmaciones propias, eran obra de la responsable de Salud Animal de la comuna de Los Aromos, Marité Colautti.

En uno de los posteos, la jefa comunal dice: “Marité nada más ni nada menos”.

Allí Colautti había escrito: “Semana de la memoria. No son 30.000, son 6415. No fue genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. ¿No es negacionismo ocultar a víctimas del terrorismo? Sí lo es. No es justicia, son juicios de venganza. Nunca Más Terroristas de ERP y Montoneros”.

Las dos mujeres evidentemente decidieron expresar estas posiciones, ya que reprodujeron varios textos con el mismo sentido negacionista.

Luego, en un segundo posteo afirmó, “¿Quieren compartir historia?” Y compartió la foto de una publicación de lectores de un diario que no se puede determinar, firmada por un tal Juan Carlos Dolce, donde dice: “Para que hubiera un 24 de marzo de 1976, primero tuvo que haber un 5 de octubre 1975 cuando guerrilleros montoneros asesinaron a 10 soldados del Regimiento de Infantería 29 de Monte (Formosa). Este hecho fue el detonante de aquella intervención castrense (…)”.

Agrega, en una clara “apología del delito”, la carta de lectores, que “El gobierno de María Estela Martínez de Perón mediante el decreto 2772 (6/10/1975) ordenó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad “aniquilar la subversión” intentando revertir la situación. No pudo ser. La memoria incompleta no es memoria, es amnesia”.

En el tercer posteo, Morales expresa para acompañar su “compartido” del posteo de Colautti:

“Quien lo haya expresado así, es que no tiene rencores, pero no se olvida y menos que la historia lo tergiversa, pues para algunos creen que fue una hazaña, pero democratizar a una nación nos llevó al caos. ¡¡¡EL DERECHO ES LA FUERZA DE LAS BESTIAS!!!! se volvió a repetir en nuestro país sin tener en cuenta que el voto es la mejor herramienta para cambiar el rumbo. Da pena que la pluma de algunos tenga potestad en las escuelas donde la historia se cuenta por ideologías y no por la verdad”.

Mientras que el posteo de Colautti afirma:

“Día de la memoria. La muerte no resuelve, ni resolverá nada, hasta se la puede definir como un accidente de las circunstancias. Muchos se preguntan ¿memoria de qué? Todos tenemos recuerdos, todos de alguna manera sufrimos los pasos de la historia de nuestra patria, los de un lado y los del otro; los de un bando y los del otro, así como sucede en todos los órdenes, respeto y aprecio todos los recuerdos históricos, vuelvo a repetir las muertes y desapariciones no han resuelto nada, solo nos han agregado dolor”.

Más adelante, recuerda una serie de hechos en los que murieron militares y policías y agrega: “Quiero recodar también a todos mis camaradas y amigos fallecidos en cumplimiento del deber y por cualquier otra circunstancia, pero en especial a quienes guiaron mis primeros pasos en la Policía de la provincia de Córdoba, a mis padrinos como se les llamaba antes, ONELIO GASPAR GHIGO “el gringo”, y HECTOR TOMAS TORRES “el cuarterón”.

Posteriormente, Morales publicó otro post, donde reúne el “negacionismo” con su pensamiento “anti-aborto” y en cóctel por demás ecléctico, trata de combinar estos planteos con el inexistente derecho de los niños por nacer, el derecho de libertad de expresión y la democracia. El mismo dice lo siguiente: “La subversión que actuó en nuestro en país y que sembró la grieta entre” patria o muerte ” se contradice permanentemente, dice defender los derechos humanos de quién. Me pregunto pero ¿qué podemos pensar? Si son los mismos pañuelos verdes que apoyan el aborto, MATAR LA VIDA!!! SI A LA PAZ, SI AL DERECHO EL NIÑO POR NACER; SI A LA LIBERTAD DE EXPRESION; SI A LA DEMOCRACIA”.

LOS REPUDIOS

El Colectivo Paravachasca por la Memoria, el Nodo Paravachasca de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y el Refugio Libertad repudiaron el mensaje negacionista del Terrorismo de Estado, compartido por la jefa comunal en su página personal de Facebook.

“El mensaje niega a los 30 mil desaparecidos, una figura que sostienen los organismos de Derechos Humanos como demanda por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el propio Estado Nacional en la dictadura que se extendió entre 1976 y 1983. También en su comunicado niega el genocidio por parte del Estado, al referir que se trató de una guerra; retomando la teoría de los dos demonios”, expresa el comunicado emitido por los organismos de Derechos Humanos.

“Manifestamos claramente que este tipo de expresiones solo desnudan la negación e incomprensión de lo determinado por la Justicia Federal, que ha condenado a los principales responsables del genocidio y lo reclamado por la inmensa mayoría de la sociedad que a unísono exclama ¡NUNCA MÁS!”, agrega.

Luego piden que las autoridades competentes actúen a acorde a los principios democráticos y que se inicien las acciones político administrativas pertinentes al caso.

Por último, el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, dijo que son “inadmisibles las expresiones pro genocidio” que Morales planteó en sus redes sociales, y pidieron su “inmediata renuncia.

